Si è sfiorata la tragedia all'ora di pranzo di oggi 12 aprile, giorno di Pasqua, in un'abitazione di San Cesario di Lecce, località che si trova nell'omonima provincia pugliese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un cane meticcio ha improvvisamente aggredito un bambino di 3 anni. Il proprietario dell'animale è lo zio dell'infante. Fortunatamente l'episodio ha avuto un lieto fine, in quanto il piccolo non corre pericolo di vita, ma è stato subito trasportato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

I sanitari lo hanno subito preso in cura non appena arrivato e adesso le sue condizioni sono stabili. Sul posto, nei momenti successivi all'aggressione, si sono recati i carabinieri della locale stazione per eseguire i rilievi del caso e per raccogliere le informazioni dei testimoni.

Si indaga

Il bambino che è stato aggredito è di origini slovacche. Al momento gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa sia potuto accadere in quell'abitazione. Forse, ma è soltanto un'ipotesi investigativa questa, il piccolo stava giocando con l'animale che all'improvviso ha attaccato.

Su questo si conosceranno maggiori dettagli nelle prossime ore, quando chi indaga avrà ricostruito con certezza l'episodio. La famiglia è rimasta davvero sconcertata per quanto successo durante il pranzo di Pasqua, un momento che per tutti doveva essere di spensieratezza e di relax. Il bambino è stato soccorso dal personale del 118 e, in ospedale, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per una lesione all'altezza dell'arcata sopraccigliare.

Fortunatamente il piccolo sarebbe fuori pericolo di vita, ma i medici vogliono tenerlo sotto stretta osservazione a scopo precauzionale. Il cane, come spesso si fa in questi casi, è stato messo in isolamento da parte del personale dell'Asl e risulta regolarmente detenuto e munito del certificato veterinario.

Ieri sera la tragedia di Tricase

Qui un bimbo di soli 8 mesi è stato aggredito da un cane corso mentre si trovava insieme a sua madre e alla nonna. Tutto è accaduto in pochi istanti e gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano delle eventuali responsabilità. Per il bambino purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto è morto poco dopo in ospedale a causa delle gravi ferite e lesioni riportate durante l'aggressione dell'animale.