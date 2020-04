Una vicenda davvero curiosa arriva da Palermo, precisamente dal quartiere popolare dello Sperone dove oggi, 12 aprile, giorno della Santa Pasqua, alcune persone, tutti condomini di uno stesso palazzo, hanno pensato bene di contravvenire al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che mira a contrastare la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. E così, per trascorrere una giornata diversa fuori dalle mura di casa, tutti gli inquilini hanno partecipato ad una festa sul terrazzo dell'immobile in questione.

La gente che abita lì intorno non ha potuto fare a meno di riprendere dei video e di postarli sui social network, dove in poche ore sono diventati virali. Il gesto ha dato fastidio ai molti palermitani che oggi hanno rispettato la regola numero uno imposta dall'Esecutivo, ovvero quella di rimanere a casa per contenere il contagio del Covid-19.

Nel pomeriggio è arrivata la Polizia

Mentre il video girava in Rete la gente ha cominciato a protestare, tanto che la notizia di quanto stava accadendo allo Sperone è giunto al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, che non ha esitato a definire i protagonisti della bravata come "incoscienti criminali".

Durante le ore pomeridiane le autorità comunali hanno avvisato la Polizia di Stato, che è subito intervenuta con le sue volanti e con un elicottero. Gli agenti sono stati coadiuvati dai Vigili urbani. Le forze di polizia dunque hanno messo fine alla festa: il gruppo, costituito da decine di persone, ha abbandonato in tutta fretta il tetto dell'edificio facendo rientro nelle proprie abitazioni. Gli inquirenti hanno comunque acquisito tutti i filmati e stanno procedendo ad identificare tutte le persone che hanno partecipato alla grigliata.

Festa con musica ad alto volume, distanze non rispettate

Quello che ha più fatto inorridire i palermitani, è il fatto che le persone in questione avessero acceso la musica ad alto volume, disturbando quindi il vicinato, non rispettando neanche le distanze minime di sicurezza previste dal decreto ministeriale. In questo periodo è infatti fondamentale mantenere le misure di distanziamento sociale, in quanto il nuovo coronavirus è un patogeno che si trasmette da persona e persona tramite il respiro o gli starnuti.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, i partecipanti alla festa odierna hanno anche urlato testuali parole: "Questo è il modo migliore di combattere il virus". Visto lo spazio ristretto si è creato un notevole assembramento, cosa che non solo è pericolosa per un eventuale contagio, ma anche perché il lastrico solare dell'edificio in questione non è dotato di ringhiere o barriere di protezione.