A Lugo, in provincia di Ravenna, tutta la comunità è in lutto per la perdita di una giovane ragazza, Nicole Taroni di 22 anni, morta nel sonno. Lo scorso mercoledì, 15 aprile, la madre ha trovato sua figlia priva di vita nella sua cameretta.

Addio a Nicole Taroni, deceduta a 22 anni mentre dormiva

Il dramma si è consumato a Lugo, un piccola cittadina in provincia di Ravenna. Mercoledì mattina, Nicole Taroni è stata trovata senza vita nel suo letto. La giovane si è spenta mentre dormiva e a fare l'amara scoperta è stata sua madre.

La donna, sconvolta, ha chiamato immediatamente i soccorsi ma, all'arrivo dell'ambulanza, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso di Nicole. Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte naturale.

Nicole Taroni, deceduta nel sonno, era molto conosciuta dalla comunità di Lugo, anche per il suo lavoro. La giovane era da diversi anni operaia alla Pasticceria del corso 1947 e moltissimi sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di amici e conoscenti.

Tutti la ricordano come una ragazza che amava la vita ed era sempre sorridente. I titolari dell'attività in cui lavorava Nicole, ancora increduli per la tragedia che travolto Lugo, hanno ricordato la ragazza nella sua quotidianità. "La tua energia, i tuoi caffè schiumato ed esuberanti come te", scrivono affranti, descrivendo la 22enne come una giovane sempre pronta a chiacchierare e con un profondo amore per gli animali.

Tutti ricordano Nicole Taroni come una ragazza piena di energia

Sul suo profilo Facebook, Nicole aveva postato come profilo una foto in cui era ritratta davanti a un specchio, con l'invito a non mollare in questo periodo difficile per tutti. "Italia resisti" è la scritta che si legge sulla sua immagine, con il logo della penisola in un cuore colorato come la bandiera italiana. I suoi amici, straziati dal dolore, hanno sfogato la loro sofferenza sulla bacheca della ragazza, con ricordi e pensieri pieni di affetto.

"Sei una parte di me", "Il vuoto che lasci dentro è incolmabile", "Ti vogliamo bene", sono solo alcuni dei numerosi saluti scritti nella speranza di comunicare ancora una volta con Nicole, strappata alla vita troppo presto ed improvvisamente.

Il circolo "Teatro del biliardo Ca' del vento" ha dato inizio ad una catena di solidarietà. L'associazione, di cui fa parte anche la madre di Nicole, ha lanciato una raccolta fondi per manifestare la propria vicinanza alla famiglia della 22enne deceduta mentre dormiva, sperando di colmare, almeno con l'affetto manifestato, parte del vuoto immenso che ha colpito tutti.