Una tragedia si è verificata questa mattina 8 aprile intorno alle ore 10:30 in Toscana, precisamente in provincia di Massa Carrara, nel comune di Aulla (località Albiano Magra), dove è crollato un ponte sull'omonimo fiume. Secondo quanto si apprende dalle fonti di informazione, l'infrastruttura collegava il territorio toscano con la cittadina di Santo Stefano Magra, in provincia di La Spezia (Liguria). Al momento sono poche e frammentarie le notizie che arrivano dal luogo del fatto di cronaca e si sta cercando di capire che cosa abbia provocato il collasso del ponte.

Sul posto ci sono le Forze dell'Ordine e la Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118.

Forse sul ponte transitavano due furgoni

A quanto pare sul ponte non c'era molto traffico, anche perché in questo periodo l'Italia intera è in lockdown a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus. Dalle prime indiscrezioni pare che sulla carreggiata ci fossero solo due furgoni che sarebbero caduti nel letto del fiume sottostante: per il momento non si hanno notizie di vittime.

La Regione Liguria si è già attivata per valutare i disagi dello spezzino conseguenti all'interruzione di un collegamento molto importante per la mobilità in zona. Secondo quanto riferisce il quotidiano Secolo XIX sulle sue pagine online, pare che nei dintorni del ponte si senta un forte odore di gas e per questo si sta prendendo in considerazione l'ipotesi che il crollo dell'infrastruttura possa essere avvenuto per una eventuale fuga di sostanze tossiche.

Viene valutata anche l'ipotesi che si sia trattato di un cedimento strutturale. Sono impressionanti le immagini che giungono dal confine toscano-ligure, le quali mostrano l'infrastruttura completamente accartocciata su se stessa.

Un episodio che ricorda da vicino quello del Ponte Morandi

Quando accaduto oggi nel comune di Aulla ricorda da vicino il dramma del crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018.

In quel caso ci furono 44 vittime e la tragedia segnò profondamente il nostro Paese. Attualmente nel capoluogo ligure si sta lavorando alacremente per poter ricostruire l'importante arteria di comunicazione stradale. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari sulla vicenda accaduta questa mattina. La notizia del crollo del ponte si è immediatamente sparsa in tutta la nazione, destando sgomento e sconcerto tra la popolazione. In pochi minuti la stessa è stata ripresa dalla maggiori testate locali e nazionali. A dare conferma della drammatica notizia, attraverso i suoi profili social, è stato anche il presidente della Commissione Politiche Ue dell’M5S, Sergio Battelli.