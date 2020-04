"Volevamo festeggiare la Pasquetta. Fare un brindisi perché ci dispiace che le persone muoiano. Ma noi festeggiamo come se fosse l'ultima Pasqua". Così comincia un video apparso nelle scorse ore in Rete e ora, una comitiva del torinese, rischia davvero grosso. I ragazzi, nella giornata di ieri 13 aprile, giorno di Pasquetta, hanno pensato bene di non rispettare le misure restrittive imposte dal Governo per contrastare la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus e di festeggiare il lunedì dell'Angelo insieme.

Nel frame ripreso da uno di loro si vedono i giovani che, con parole sarcastiche, scherzano pesantemente sui morti per Covid-19 e poi, nel finale, prendono in giro anche il Premier Giuseppe Conte. "Vediamo cosa ci ha portato Conte, apriamo l'ovetto" - dice uno di loro rivolgendosi verso la telecamera di uno smartphone. Sfortunatamente per loro il tutto è finito nelle mani della giornalista Selvaggia Lucarelli che lo ha pubblicato sui suoi profili social.

Adesso i giovani potrebbero essere identificati

Per loro quindi, come già detto in apertura, le cose non si metterebbero affatto bene. Non è escluso che nelle prossime ore l'autorità giudiziaria possa cominciare le indagini e identificare i soggetti della bravata. Quando agli stessi giovani è stato fatto notare loro che rischiavano una denuncia per quanto avevano appena fatto: il video è stato prontamente rimosso, ma la collega Lucarelli ha fatto in tempo a salvare le immagini.

La giornalista non è la prima volta che segnala comportamenti scorretti da parte delle persone, che in questo caso potrebbero mettere in pericolo sia loro stessi che i propri cari. L'emergenza sanitaria in corso è una vicenda molto seria, e, per questo, l'Esecutivo ha imposto a tutti i cittadini delle precise limitazioni: l'obbligo è quello di uscire il meno possibile da casa e di muoversi solo per necessità urgenti, come per fare la spesa, andare dal medico o in farmacia.

Bar, ristoranti e luoghi di divertimento sono chiusi ormai da oltre un mese.

I giovani: 'Ci siamo annoiati delle videochiamate'

I baldanzosi giovinetti nel video hanno anche dichiarato che si erano annoiati di fare sempre videochiamate e, per questo, hanno deciso quindi di incontrarsi per trascorrere una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Molto probabilmente non si aspettavano neanche loro che il video finisse nelle mani di una giornalista come Selvaggia Lucarelli e che divenisse virale in breve tempo. Sicuramente su questa vicenda se ne saprà di più nelle prossime ore, o al massimo, nei prossimi giorni.

Un episodio quasi analogo si è verificato qualche giorno fa nel Salento, dove un giovane originario della provincia di Lecce è uscito dal proprio domicilio senza motivo e si è recato verso il mare. Durante il tragitto in auto ha insultato pesantemente il Premier Giuseppe Conte in un video in diretta Facebook: il tutto è stato visto anche dagli agenti della Digos che lo hanno denunciato per oltraggio a corpo politico.