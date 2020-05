Questa mattina, Andrea Bocelli, si è recato all'ospedale Cisanello di Pisa, per donare il plasma ai fini di combattere il Coronavirus: chi ha contratto il virus ed è guarito può, infatti, donare il proprio plasma, il quale viene utilizzato per curare alcuni malati di Covid-19. Lo stesso Bocelli stamattina, 26 maggio 2020, ha spiegato che ad inizio marzo, il 10 con precisione, ha scoperto di essere positivo al coronavirus. Tuttavia, ai giornali, il cantanrte ha spiegato di non avere avuto sintomi importanti: ha manifestato solo una lieve febbre. Hanno contratto il coronavirus anche la moglie e i due figli, che sono in buone condizioni.

Andrea Bocelli positivo al coronavirus

Lo scorso 10 marzo Andrea Bocelli ha scoperto di aver avuto il coronavirus e stamattina si è recato a Pisa per donare il suo plasma. Il celebre cantante in questo periodo di quarantena, ha spiegato ai giornalisti di non aver sofferto particolari sintomi del virus, se non una lieve febbre. Il tenore ha spiegato di essersi recato in ospedale a donare il sangue con l’obiettivo di aiutare la ricerca condotta da Aoup (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana) finalizzata a guarire i malati di Covid-19. Andrea Bocelli è risultato positivo asintomatico, e positivi al virus sono risultati anche la moglie e i due figli: anche loro, insieme al famoso tenore, si sono recati in ospedale per dare il proprio contributo.

L'impegno di Bocelli durante la quarantena e i concerti rinviati

Andrea Bocelli è stato uno dei personaggi famosi che più si sono esposti in questo periodo difficile per il mondo a causa della pandemia di coronavirus. Il cantante si è mostrato molto attivo: ha intrattenuto i suoi fans con la sua musica, ha partecipato ad eventi musicali mondiali ed in particolare ha aderito all'iniziativa di Lady Gaga ''One World Together'', creata con lo scopo di raccogliere fondi utili per combattere la pandemia del coronavirus.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Bocelli è stato l'unico italiano, insieme a Zucchero, a partecipare a questo evento. Bocelli ha anche tenuto un concerto al Duomo di Milano il Sabato Santo di Pasqua, deserto a causa della quarantena imposta anche per le celebrazioni religiose. Il tenore, come tanti altri cantanti, quest'anno avrebbe dovuto tenere alcuni importanti concerti durante il periodo estivo: il primo a Roma, il 21 giugno, con le Terme di Caracalla come location, è stato spostato di un anno esatto (21 giugno 2021); altri due concerti si sarebbero dovuti svolgere il 24 e il 26 luglio al Teatro del Silenzio a Lajatico, e anche questi eventi sono stati rinviati di un anno esatto, rispettivamente al 24 e 26 luglio del 2021; infine, l'ultimo concerto di quest'anno si sarebbe dovuto svolgere il 16 settembre in Piazza del Castello di Marostica, ad oggi rinviato a data ancora da stabilirsi.