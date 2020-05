Dalla Protezione Civile continuano a giungere gli aggiornamenti sull'andamento del nuovo Coronavirus nel nostro Paese. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, 26 maggio, i casi totali confermati sono 230.555, con una crescita rispetto a ieri di 397 nuovi positivi al virus. Sale ancora il numero dei guariti: in un giorno si registrano 2.677 nuove guarigioni e si sommano al totale che ammonta ora a 144.658. Il numero di vittime comunicato oggi è di 78 per un totale di 32.955 decessi da inizio epidemia.

Aggiornamento bollettino coronavirus 26 maggio

A seguire il bollettino odierno con i dati sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: i nuovi casi nella regione più colpita dal virus sono 159 e il totale ammonta oggi a 87.417;

Emilia Romagna: in 24 ore i nuovi positivi al coronavirus sono 24 e il totale si porta a 27.611;

Veneto: rispetto a ieri si registra una crescita di 8 nuovi positivi e il totale sale a 19.105;

Piemonte: a causa degli 86 nuovi casi il totale ora ammonta a 30.314;

Marche: per effetto dei 2 nuovi positivi al tampone per Covid-19, il totale si assesta a 6.718;

Liguria: si riscontra un incremento in 24 ore di 53 nuovi positivi e il totale sale a 9.550;

Campania: sono 12 i nuovi casi accertati oggi e il totale si porta a 4.767;

Toscana: 3 casi in più di ieri, 10.070 il totale;

Sicilia: i nuovi positivi sull'isola oggi sono 3 e il totale è pari a 3.430;

Lazio: i 18 nuovi infetti portano il totale a 7.661;

Umbria: si riscontra un incremento un solo positivo in più di ieri e il totale sale a 1.431;

Friuli Venezia Giulia: a causa degli 11 nuovi malati, il totale si porta a 3.251;

Abruzzo: 3 nuovi casi, 3.230 il totale;

Puglia: i 2 nuovi positivi fanno salire il totale a 4.469;

Provincia Autonoma di Bolzano: oggi nessun nuovo infetto e il totale resta 2.593;

Provincia Autonoma di Trento: a causa dei 10 nuovi casi il totale si porta a 4.415;

Calabria: rispetto a ieri non si registrano nuovi positivi al coronavirus e il totale resta fermo a 1.157;

Sardegna: sull'isola oggi non ci sono nuovi contagiati e il totale resta a 1.354;

Valle D'Aosta: 2 nuovi malati, 1.181 il totale da inizio epidemia;

Molise: il totale resta 432, nessun nuovo caso confermato oggi;

Basilicata: nessun nuovo positivo e il totale rimane 399.

I dati sul coronavirus nel Mondo

La pandemia di nuovo coronavirus continua a diffondersi nel mondo a ritmo sostenuto (90.000 casi registrati solo ieri). I contagiati dalla Covid-19 sarebbero almeno 5.600.000 in totale, di cui 2.875.000 in questo momento positivi. I morti per il virus sarebbero circa 350.000 mentre i pazienti in condizioni serie sarebbero circa 53.000. I guariti sarebbero sui 2.400.000. Nel continente europeo si sono registrate quasi 169.000 vittime, mentre i casi totali di Covid-19 sarebbero 1.930.000. In America del Nord i contagiati totali sarebbero 1.905.000 e i morti almeno 115.000, la maggior parte dei quali solo negli Stati Uniti. In Asia si sfiora un milione di casi di nuovo coronavirus, mentre i morti sono ormai 28.000.

Dall’altra parte del mondo, in America del Sud, le vittime sono 32.000 e i casi totali 656.000. In Africa i malati hanno raggiunto il numero di 119.000 e i decessi per Covid-19 sarebbero almeno 3.500. In Oceania un piccolo balzo dei contagi porta il totale a 8.741, mentre le vittime sono stabili a 123.

Gli stati con il maggiore rapporto tra malati di coronavirus e abitanti sono San Marino, Qatar e Città del Vaticano, mentre per decessi in rapporto alla popolazione troviamo San Marino, Belgio e Andorra.

Gli stati in cui si sono verificati oltre 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: 100.000 vittime per coronavirus su oltre 1.700.000 positivi totali;

Brasile: 377.000 malati di Covid-19 e almeno 23.500 decessi;

Russia: il virus ha colpito un totale di 362.000 persone, 3.800 di queste sono decedute;

Regno Unito: 261.000 infezioni da coronavirus e 37.000 morti accertati;

Spagna: 235.000 positivi (282.000 secondo altri conteggi) e 26.800 morti;

Italia: dettaglio nel testo dell’articolo;

Francia: 183.000 malati di coronavirus e 28.400 morti;

Germania: quasi 181.000 casi totali e più di 8.400 vittime;

Turchia: 158.000 contagiati totali e 4.400 decessi per coronavirus;

India: oltre 146.000 casi accertati e quasi 4.200 morti;

Iran: poco meno di 140.000 malati di Covid-19 e 7.500 vittime;

Perù: il virus è stato contratto da 124.000 persone, 3.630 di queste sono morte.