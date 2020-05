Seppur più lentamente, il nuovo coronavirus continua a diffondersi in Italia. Dalla Protezione Civile giunge il nuovo bollettino recante gli ultimi aggiornamenti: stando a quanto riportato, i contagi totali (compresi i decessi e i guariti) sono 233.019 con una crescita di 355 nuovi positivi al virus in 24 ore. Il numero delle persone decedute ammonta a 33.415 e in un giorno si registrano 75 nuovi morti. Sul fronte dei guariti oggi si contano 1.874 nuove dimissioni e il totale è pari a 157.507. Numerosi sono i personaggi noti che hanno contratto il virus in Italia: dopo Andrea Bocelli positivo al coronavirus, anche Gian Piero Gasperini (allenatore dell'Atalanta) ha confermato di aver avuto il Covid-19.

Bollettino regionale del 31 maggio sulla diffusione del coronavirus

Di seguito riportate le variazioni rispetto al bollettino regionale sul coronavirus della giornata precedente:

Lombardia: i nuovi contagi sono 210 e il totale nel territorio più colpito dal virus si assesta a 88.968;

Emilia Romagna: il totale complessivo si porta a 27.790 a seguito dei 31 nuovi positivi di oggi;

Veneto: oggi 6 nuovi infetti in questa regione ed il totale è pari a 19.152;

Piemonte: per effetto dei 54 nuovi malati di Covid-19, il totale sale a 30.637;

Marche: in questa regione si registrano 3 nuovi casi, 6.730 il totale da inizio epidemia;

Liguria: i nuovi positivi oggi sono 12 e il totale sale a 9.663;

Campania: a causa dei 5 nuovi contagiati il totale si porta a 4.802;

Toscana: il totale subisce una crescita di 4 nuovi casi e si porta a 10.104 da inizio pandemia;

Sicilia: in una giornata si registra un solo nuovo positivo e il totale è pari a 3.443;

Lazio: nella regione della capitale vengono confermati 13 nuovi casi di Covid-19, 7.728 il totale;

Umbria: nessun nuovo positivo anche oggi nella regione dell'Italia centrale, 1.431 il totale da inizio crisi;

Friuli Venezia Giulia: i 2 nuovi infetti portano il totale a 3.273;

Abruzzo: a seguito dei 7 nuovi contagiati il totale si assesta a 3.244;

Puglia: in 24 ore si registrano 4 nuovi casi e il totale nella penisola pugliese si porta a 4.494;

Bolzano: si registra oggi una crescita di un solo nuovo positivo e il totale sale a 2.597;

Trento: un solo nuovo caso oggi e 4.430 il totale da inizio epidemia;

Calabria: anche oggi nessun positivo in questa regione (quarto giorno consecutivo), il totale resta fermo a 1.181;

Sardegna: oggi non ci sono nuovi casi (secondo giorno di fila) e il totale resta pari a 1.356;

Valle D'Aosta: un solo nuovo caso, 1.184 il totale;

Molise: oggi non ci sono nuovi positivi (secondo giorno consecutivo), 436 il totale;

Basilicata: nessun nuovo caso e il totale resta fermo a 399 per il settimo giorno consecutivo.

I dati sulla diffusione del coronavirus nel Mondo

Ad oggi, 31 maggio, le persone che hanno contratto il Coronavirus al mondo sono almeno 6.200.000. Di queste, oltre 370.000 sono decedute e 53.500 versano in gravi condizioni. I guariti sono almeno 2.760.000 mentre le persone ancora ammalate sono più di 3.000.000.

Anche nella giornata di ieri si sono registrati ben 124.000 casi di Covid-19 su scala globale. Il Nord America, trascinato dagli Usa, ha raggiunto i 2.050.000 positivi e i 124.000 decessi per coronavirus. L’Europa segue a 2.017.000 casi e 173.500 morti confermate. I contagiati totali in Asia salgono a 1.131.000 mentre i morti sono circa 30.500.

Salgono anche i casi in America del Sud: 850.000 positivi e quasi 40.000 vittime. In Africa il virus appare sotto controllo e i morti sono solo 4.100 su un totale di 144.000 positivi. In Oceania i malati sono 8.800 e i morti 125. Il Qatar è diventato il paese con maggior numero di casi in rapporto alla popolazione: 19.783 positivi per milione di abitanti. Seguono in questa graduatoria San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Bahrain e Lussemburgo. Per quanto riguarda il numero di vittime in rapporto alla popolazione, San Marino guida la lista ed è seguito da Belgio, Andorra, Spagna, UK e Italia.

Gli stati che hanno superato i 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: negli Usa si contano 105.000 morti e 1.820.000 contagiati;

Brasile: nel paese sudamericano si supera il mezzo milione di positivi, mentre i morti sono quasi 29.000;

Russia: superati i 400.000 casi (406.000) mentre le vittime sono 4.700;

Spagna: 286.000 positivi secondo le rilevazioni di worldometers e più di 27.000 morti;

Regno Unito: 273.000 persone contagiate e di queste 38.400 hanno perso la vita;

Italia: i numeri sul nostro paese nell’articolo;

Francia: quasi 189.000 positivi al Covid-19 e 28.800 decessi;

India: 187.000 casi confermati e quasi 5.300 vittime;

Germania: 8.600 morti su un totale di 183.300 persone infette;

Turchia: più di 4.500 morti su un totale di 163.000 contagiati;

Perù: oltre 155.000 casi e 4.400 morti;

Iran: 151.000 malati di coronavirus e 7.800 decessi.