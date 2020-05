La Protezione Civile ha reso disponibili i nuovi aggiornamenti sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Italia. Dall'inizio della crisi ad oggi, 23 maggio, il numero di casi totali che si sono verificati ammonta a 229.327, con un incremento di 669 nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore. Continua a crescere il numero dei guariti che oggi sono 2.120: il totale ammonta ora a 138.840. Sul fronte dei decessi, oggi i si registrano 119 morti in più, che vanno ad aggiungersi al totale di 32.735 vittime del Coronavirus.

I dati aggiornati del coronavirus nelle regioni italiane

Quello che segue è il bollettino del 23 maggio con i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: nella regione più colpita dal coronavirus i nuovi casi sono 441 e il totale sale a 86.825;

Emilia Romagna: 43 nuovi infetti che portano a 27.513 il totale;

Veneto: in 24 ore si riscontra un incremento di 10 nuovi positivi e il totale sale a 19.069;

Piemonte: per effetto dei 60 nuovi infetti, il totale ammonta oggi a 30.137;

Marche: 4 nuovi positivi, 6.701 il totale da inizio epidemia;

Liguria: in una giornata si riscontra un incremento di 38 nuovi infetti e il totale si assesta a 9.427;

Campania: a causa di 11 nuovi malati di coronavirus, il totale si porta a 4.744;

Toscana: il numero di positivi oggi è 12 e il totale dei contagiati cresce a 10.047;

Sicilia: sull'isola oggi nessun caso di Covid-19 e il totale è stabile a 3.421;

Lazio: rispetto a ieri i nuovi positivi sono 18 e il totale cresce a 7.607;

Umbria: un solo nuovi positivo, 1.430 il totale;

Friuli Venezia Giulia: i nuovi infetti sono 6 e il totale sale a 3.233;

Abruzzo: l'unico nuovo caso fa salire il totale a 3.221;

Puglia: per effetto degli 8 nuovi infetti il totale si porta a 4.448;

Bolzano: nella provincia autonoma nessun nuovo caso di coronavirus e il totale resta fermo a 2.590;

Trento: in 24 ore i nuovi positivi sono 7 e il totale si assesta a 4.395 nella provincia autonoma;

Calabria: nessun nuovo caso e il totale resta fermo a 1.157;

Sardegna: sull'isola nessun nuovo contagio e il totale resta 1.356;

Valle D'Aosta: nessun caso e totale resta fermo a 1.177;

Molise: oggi 5 nuovi casi e il totale si porta a 431;

Basilicata: nella regione meno colpita dal virus oggi sono 4 i nuovi positivi e il totale si assesta a 398.

L'andamento del Covid-19 nel Mondo

Oltre 100.000 casi nella giornata del 22 maggio e il numero dei contagiati dal coronavirus è salito a oltre 5.340.000. I malati sono più di 2.800.000 mentre i guariti sarebbero 2.180.000. Le vittime del Covid-19 superano le 340.000 unità e oltre 44.500 pazienti si trovano in condizioni gravi. L’Europa resta il continente più colpito, anche se di poco: 1.880.000 contagiati e 169.000 morti per coronavirus. L’America del Nord segue a breve distanza con 1.830.000 positivi totali e 112.000 decessi. In Asia, nonostante i contagi in Cina siano fermi a zero, si sale a 922.000 casi, tra cui 26.900 morti. In America Latina, definito nuovo cluster principale, i casi totali crescono a 580.000 mentre i decessi sono 29.500.

In Africa i contagiati sarebbero almeno 106.000 e i morti per coronavirus circa 3.200, anche se i dati ufficiali potrebbero essere sottostimati. In Oceania i decessi salgono a 123 e i casi totali a 8.719.

I Paesi dove si sono raggiungi i 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: resta il territorio più colpito dal virus con 1.645.000 casi e 97.700 decessi;

Russia: 335.000 positivi al Covid-19 e 3.400 morti;

Brasile: il virus ha colpito 332.000 persone uccidendone più di 21.000;

Regno Unito: 255.000 casi di coronavirus e 36.400 morti;

Spagna: 235.000 positivi (281.000 secondo altri calcoli) e quasi 29.000 vittime;

Italia: dettagli nell’articolo;

Francia: poco più di 182.000 malati totali di Covid-19 e 28.300 decessi;

Germania: 180.000 positivi al coronavirus e 8.300 morti;

Turchia: 154.500 infetti totali e 4,280 vittime;

Iran: il coronavirus è stato contratto da 133.500 persone e i morti sarebbero oltre 7.300;

India: più di 125.000 casi confermati e 3.800 morti circa;

Perù: 112.000 decessi e 3.200 vittime.