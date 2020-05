Le Regioni hanno pubblicato una serie di linee guida che saranno inviate al governo per integrare le disposizioni per la Fase 2 già adottate nel decreto. In queste linee si stabiliscono alcune buone norme di comportamenti che sarebbe bene applicare. Ad esempio nei ristoranti i clienti devono usare la mascherina ogni volta in cui non sono seduti al tavolo. Nei campeggi, invece, la mascherina andrà utilizzata sempre fuori dalla piazzola personale e i servizi igienici andranno puliti e disinfettati almeno tre volte al giorno.

Le sagre di paese saranno a ingresso contingentato, limitazioni anche al cinema

Le sagre di paese, ammesso che se ne organizzino, se sarà ritenuto necessario in base al numero di persone, saranno a ingresso contingentato e sarà prevista un'entrata e un'uscita distinte. Mille persone al massimo è il numero raccomandato per gli spettacoli all'aperto. Distanza anche di due metri tra gli artisti e gli spettatori.

Limitazioni anche per il Cinema e gli spettacoli dal vivo: distanza di un metro sia frontale che laterale per gli spettatori con la sola eccezione delle persone dello stesso nucleo familiare. Duecento persone al massimo per gli spettacoli indoor.

Regole anche per le spiagge dove sarà obbligatoria la presenza degli steward che accompagneranno le persone agli ombrelloni.

Questi devono essere distanziati in modo che ci siano almeno dieci metri quadrati per ombrellone. Lettini e sdraio disinfettati a ogni cambio di clienti che ne usufruiscono e a fine giornata.

Negli alberghi, le linee guida prevedono che si indossi la mascherina negli spazi comuni e ci deve essere un metro di distanza tra gli ospiti anche negli ascensori.

Come a dire che, potrà viaggiare solo un nucleo familiare alla volta nella quasi totalità dei casi. Ad albergatori e gestori di campeggi viene consigliato un utilizzo automatizzato di sistemi di check in e check out. Protocollo molto accurato, che verrà ulteriormente specificato per il clima nelle sale.

Centri estivi, niente accompagnatori oltre i 60 anni per i bambini

Per quel riguarda i servizi per l'infanzia, le linee guida prevedono che ci siano zone di accoglienza per gli accompagnatori. Ma nessun accompagnatore oltre i 60 anni potrà portare i bambini ai centri, nelle indicazioni delle linee guida. Le mascherine dovranno essere utilizzate da parte dei bambini sopra i sei anni, questi saranno suddivisi in piccoli gruppi la cui formazione dovrà rimanere stabile. I giochi saranno utilizzabili a turno dai gruppetti di bambini e dovranno essere disinfettati a ogni cambio di gruppo che li utilizza.