Si ritorna a parlare della pandemia da Coronavirus che ha colpito l’Italia dal mese di marzo, e al centro della cronaca nazionale vi è la curva dei contagi, regione per regione. Il bollettino della regione Calabria, per quanto riguarda il numero dei decessi attualmente, rimane invariato. In quarantena domiciliare (tra soggetti posti in quarantena e soggetti in quarantena volontaria) ad oggi si registrano 9.310 persone, mentre per quanto riguarda la situazione dei calabresi rientrati dal nord, ad oggi sono stati eseguiti 2.387 tamponi.

Coronavirus in Calabria: i nuovi dati

La curva dei contagi a riguardo del Covid-19, come ormai noto subisce continue variazioni di giorno in giorno ma rispetto all'inizio della pandemia è in discesa.

In Calabria, secondo quanto riportato dal Corriere della Calabria, sono stati effettuati in totale 46.593 tamponi, e i cittadini risultati positivi al Coronavirus sono 1.138. Nell'osservare questa cifra si nota che vi è un aumento di 4 soggetti positivi rispetto alla giornata di ieri 11 maggio 2020. Le persone risultate negative in totale sono 45.455.

Calabria: il bollettino della Regione aggiornato ad oggi

A proposito della curva del contagio da Coronavirus di cui si parla quotidianamente, bisogna evidenziare i casi così distribuiti per provincie: A Catanzaro attualmente risultano 39 persone ricoverate in reparto, 49 in isolamento domiciliare, 97 guariti e 33 deceduti. A Cosenza vi sono 10 persone ricoverate presso il reparto del nosocomio cittadino, 254 in isolamento domiciliare, quindi positivi al Covid-19 ma asintomatici, 167 guariti e 33 deceduti.

A Reggio Calabria, secondo gli ultimi dati diramati vi sono 11 cittadini ricoverati presso il Gom di Reggio Calabria, un paziente ricoverato presso il reparto di rianimazione del nosocomio cittadino, 121 persone in isolamento domiciliare e 118 guariti. Sempre a Reggio Calabria si contano in totale, ad oggi, 116 decessi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per quanto riguarda Crotone attualmente vi sono 5 cittadini ospedalizzati, 28 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia vi sono 50 persone in isolamento domiciliare, 21 guariti e 5 cittadini deceduti a causa del Covid-19. Nelle cifre sopraelencate sono presenti gli esiti dei tamponi di coloro che sono rientrati dal Nord in Calabria.

I soggetti in quarantena volontaria in Calabria

Bisogna annoverare, inoltre, le cifre riguardanti i soggetti posti in quarantena volontaria che, in totale, in Calabria sono 9.310 e sono distribuiti in questo modo:

Cosenza: 1.737;

Crotone: 2.363;

Catanzaro: 2.330;

Vibo Valentia: 662;

Reggio Calabria: 2.218.