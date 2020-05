Tragedia questa sera a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 44 anni ha accoltellato la madre di 70 anni e poi si è tolto la vita con la stessa arma, ferendosi in modo grave alla gola. Tutto sarebbe avvenuto anche sotto gli occhi di una vicina di casa, la quale, udendo le urla, si è precipitata presso l'abitazione in cui è avvenuto il fatto di cronaca, ma è stata minacciata a sua volta dal 44enne. La notizia è stata battuta poco fa dai maggiori quotidiani locali e nazionali.

La vicina ha tentato di fermare l'uomo

Quando la vicina di casa ha capito che cosa stava succedendo, non ha perso tempo e ha cercato di fare qualcosa, provando a fermare il figlio della 70enne e urlandogli di smettere.

Come già detto in apertura, quest'ultimo l'ha minacciata. La signora a quel punto ha preso un bastone della tenda che copriva la porta di ingresso e ha cercato di bloccare i propositi dell'uomo. Ma è stato a quel punto che il 44enne ha deciso di farla finita, proprio mentre la vicina si allontanava dall'abitazione, spaventata da quanto aveva appena visto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 con un'ambulanza: per l'uomo non c'era più nulla da fare ed è stato dichiarato morto. La madre invece era ancora in vita e le sue condizioni sono molto gravi: per questo è stato chiamato un elicottero, che ha trasportato la 70enne presso l'ospedale San Matteo di Pavia. I carabinieri della locale compagnia hanno raggiunto l'edificio in cui si è verificato il dramma e hanno eseguito i rilievi del caso, ascoltando i testimoni.

La notizia di quanto successo si è sparsa immediatamente nella piccola cittadina lombarda e nel resto del comune capoluogo, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti.

Il sindaco: 'Sono senza parole'

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Borghetto Lodigiano, Giovanna Gargioni, la quale ha espresso tutto il suo rammarico e ha dichiarato di essere "assolutamente senza parole".

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino la donna era conosciuta in paese e aveva un animo buono, mentre il figlio dava l'idea di una persona mite. Al momento non si conosce il motivo per cui il 44enne abbia agito in questo modo nei confronti dell'anziana madre. Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi che potranno arrivare non appena gli investigatori avranno un quadro più chiaro anche della situazione famigliare.