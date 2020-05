Ancora un incidente mortale in montagna. Nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, un escursionista 64enne, Floriano De Col, ha perso la vita sul monte Peron, un'elevazione minori della Schiara, nelle Dolomiti Bellunesi. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato, sotto gli occhi impotenti e basiti degli amici. Solo pochi giorni fa, un'altra notizia di Cronaca Nera, ha funestato il mondo della montagna: Matteo Bernasconi, uno tra i più noti "ragni di Lecco", è stato travolto da una valanga in Valtellina.

L'incidente in montagna

Floriano De Col, appassionato di montagna, questa mattina ha lasciato la sua Follina (uno dei "borghi più belli d'Italia", in provincia di Treviso) per un'escursione con gli amici sul monte Peron.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto nel territorio di Sedico, comune in provincia di Belluno che si estende in parte nelle Dolomiti zoldane e in parte nel fondovalle della Valbelluna,

Come raccontato dai presenti, Floriano, ad un certo punto del cammino ha perso l'equilibrio, per cause ancora in fase di accertamento, ed è scivolato, precipitando in fondo al sentiero. Un volo terribile, di oltre 40 metri che non gli ha lasciato scampo. Il 64enne, infatti, nella caduta, ha battuto la testa e, per le gravissime ferite riportate, è deceduto dopo pochi istanti.

Gli amici che erano con lui, appena si sono accorti dell'assenza di Floriano hanno provato a chiamarlo e, non ottenendo risposta, hanno immediatamente allertato il Suem di Pieve di Cadore.

Sul posto, è giunto un elicottero del soccorso alpino. Il personale medico sanitario di bordo, dopo aver individuato l'escursionista in un canale più in basso, a quota 1.250 metri, ha provveduto a recuperarlo con un verricello di 50 metri, ma non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Gli uomini della squadra Volanti della Questura di Belluno sono ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tuttavia, sembra essersi trattato di una tragica fatalità. Infatti, il magistrato di turno Marta Tollardo, dopo i primi accertamenti svolti a Candaten, ha riconsegnato il corpo ai familiari.

I precedenti

Nei giorni scorsi, sulle montagne italiane, si sono verificati diversi incidenti mortali. L'ultimo nel pomeriggio di martedì 12 maggio.

Matteo Bernasconi, esperto alpinista dei "Ragni della Grignetta" o (Ragni di Lecco) è stato travolto da una valanga di neve. Il recupero è avvenuto alle prime luci dell'alba di mercoledì nel Canale della Malgina (al Pizzo del Diavolo).

Sabato 9 maggio, invece, Angelo Gualano, 35enne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è precipitato durante una discesa in parapendio (sua grandissima passione) a Panni, sui Monti Dauni, catena montuosa appenninica che occupa la parte orientale della Puglia.