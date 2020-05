Simone Pasinato, ex calciatore del Verona ed imprenditore, è venuto a mancare ieri sera, 30 aprile, a 47 anni. L'uomo si è sentito male nella mattinata di giovedì mentre si trovava al lavoro, ma la corsa in ospedale e gli accertamenti non hanno potuto evitare la sua morte.

Simone Pasinato è deceduto a 47 anni, in seguito ad un malore improvviso

È lutto a Verona, dove Simone Pasinato gestiva un'azienda di impianti sanitari, idrici ed elettrici, la Pasinato Group. L'ex calciatore aveva militato nel Trento in C2 nella stagione 1991-1992, sotto la guida dell'allenatore Alberto Cavasin e la presidenza di Giorgio Grigolli.

La formazione del Trento Calcio, allora, contava su calciatori come Francesco Toldo, Migliorini, Belletti e Pallanch. Simone Pasinato giocava nel ruolo di difensore. Nella stagione precedente, il calciatore aveva militato nel Verona in serie B, con Martina, Guerra, Icardi, Pellegrini, Gritti, Ezio Rossi e Lamacchi.

Simone Pasinato avrebbe compiuto 48 anni il prossimo novembre e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutta la comunità di Verona. Sui social sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pasinato.

Sulla pagina Facebook della sua azienda, sotto il post che ha annunciato la triste notizia, in molti hanno commentato sottolineando il grande valore umano e da imprenditore di Simone Pasinato. "Amava la sua azienda, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti", "Un esempio raro di umanità", "Un vuoto pazzesco quello che hai lasciato": sono solo alcuni delle centinaia di messaggi arrivati sulla pagina dell'imprenditore nelle ultime ore.

La Hellas Verona ha ricordato Simone Pasinato e la sua splendida stagione in squadra

Moltissimi amici, ancora increduli per la tragica notizia arrivata come un fulmine a cielo sereno, hanno manifestato il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia per la terribile perdita che ha travolto tutti.

Anche Antonello Panuccio, sindaco di Castel D'Azzano ha voluto manifestare il proprio cordoglio pubblicamente, a nome di tutta l'amministrazione comunale.

"Noi tutti ricorderemo per sempre la tua disponibilità e la tua bontà" scrive il sindaco sul suo profilo Facebook. Il primo cittadino ha ricordato il suo amico Simone Pasinato per la sua lealtà, per il suo ruolo di padre, di imprenditore e sportivo. La Hellas Verona, sulla pagina ufficiale, ha ricordato il calciatore che per sempre resterà nel cuore di tutti i tifosi. La formazione con Pasinato centrale di difesa resta nelle pagine della storia della squadra veronese come una delle più importanti e la giornata di giovedì ha segnato un triste giorno di lutto per tutta la tifoseria.