Continuano a crescere le persone positive al coronavirus. Dall'inizio dell'epidemia ad oggi, i casi totali in Italia, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, sono 207.428, con un aumento rispetto a ieri di 1.965 nuovi contagi. Aumenta il numero dei guariti che raggiunge soglia 78.294 con una crescita rispetto a ieri di 2.349 persone. Cresce anche il numero sul fronte dei decessi, il totale sale infatti a 28.236 deceduti con altre 269 vittime nelle ultime 24 ore.

Aggiornamento bollettino 1 maggio

Di seguito il bollettino odierno, diramato dalla Protezione Civile, con i dati aggiornati sul coronavirus in Italia, regione per regione:

Lombardia: aumenta il totale di 737 nuovi contagiati e si porta a 76.469, rimanendo la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: 208 nuovi casi rispetto a ieri, 25.644 il totale;

Veneto: con altri 138 nuovi positivi il totale dei contagiati arriva a 18.098;

Piemonte: per effetto di 395 nuovi casi, il totale sale a 26.684;

Marche: i 28 nuovi positivi fanno salire il totale a 6.275;

Toscana: 93 nuovi malati nelle ultime 24 ore con il totale che sale a quota 9.445;

Liguria: incremento di 133 nuovi casi in 24 ore, 8.126 il totale;

Campania: 21 nuovi casi rispetto a ieri e il totale sale a 4.444;

Sicilia: per effetto dei 28 nuovi positivi al coronavirus, il totale sull'isola si porta a 3.194;

Lazio: rispetto a ieri i nuovi casi sono 56 e il totale sale a 6.672;

Friuli Venezia Giulia: 16 nuovi contagiati, 3.041 il totale;

Abruzzo: i 18 nuovi positivi fanno aumentare il totale a 2.948;

Puglia: 27 nuovi contagiati, 4.099 il totale;

Umbria: a causa di un nuovo positivo il totale si porta a 1.393;

Provincia autonoma di Bolzano:10 contagi in più di ieri e 2.528 il totale;

Trento: la Provincia autonoma subisce oggi 16 nuovi contagiati e il totale sale a 4.132;

Calabria: i 4 nuovi contagi portano il totale da inizio epidemia a 1.112;

Sardegna: sull'isola il totale oggi cresce di 18 e il totale dei contagiati sale a 1.313;

Valle d'Aosta: 5 nuovi malati e totale a quota 1.133;

Basilicata: 11 contagi in più, 378 in tutto quelli registrati da inizio epidemia;

Molise: per effetto dei 2 casi in più di ieri, il totale sale a 300, ciò nonostante rimane la regione meno colpita dal virus.

La situazione in Europa e nel Mondo

I casi di Covid-19 registrati al mondo salgono a oltre 3.330.000 per effetto degli 86.000 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi per coronavirus sarebbero 236.000 circa, mentre i pazienti in terapia intensiva scendono a 51.000 (2% del totale). I guariti superano quota 1.055.000, mentre i casi “attivi” si mantengono sopra i 2.000.000. In Europa i positivi sono ormai 1.400.000 mentre le vittime sono salite a 137.000.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In America del Nord i malati sarebbero quasi 1.200.000 mentre i decessi per Covid-19 circa 70.000. In Asia il coronavirus è stato contratto da 528.000 persone e i morti sono stati almeno 18.700. In America del Sud i casi stanno crescendo abbastanza velocemente e hanno raggiunto quota 180.000, mentre le vittime da coronavirus sarebbero 8.800. Superati i 40.000 casi in Africa, dove i morti sarebbero 1.640.

Chiude l’Oceania con 112 vittime e 8.350 malati di Covid-19.

Gli stati in cui l’epidemia di coronavirus si è diffusa maggiormente

Stati Uniti: gli Usa si apprestano a superare 1.100.000 casi, mentre le vittime sarebbero circa 64.000;

Spagna: risalita dei contagi che toccano un totale di 240.000, mentre i morti sono quasi 25.000;

Italia: sono 207.428 i contagiati totali, mentre le vittime sono 28.236.

Regno Unito: continua la crescita dei casi in UK che superano la Francia con almeno 171.000 positivi e circa 27.000 decessi;

Francia: frenata nella curva epidemiologica (totale 167.000), anche se i morti salgono a 24.400;

Germania: rallentamento anche in Germania dove si registrano 163.000 malati totali e poco più di 6.600 morti;

Turchia: circa 120.000 i casi in questo paese dove vittime sono però solo 3.174;

Russia: 8.000 nuovi casi e 114.000 totali, i morti sarebbero 'solo' 1.169;

Iran: 95.000 casi nel Paese asiatico che registra anche oltre 6.000 vittime per coronavirus;

Brasile: superati gli 87.000 casi e i 6.000 decessi per Covid-19 nel Paese sudamericano.

La Cina è per la prima volta fuori dalla top ten dei contagi per coronavirus. Per quanto riguarda gli altri paesi, pesante è la crescita dei casi in Messico (+1.450), Singapore, Pakistan e Bielorussia (+ 1.000 ciascuno). Casi in aumento anche nel Golfo Persico (UAE, Kuwait e Qatar) e Arabia Saudita.