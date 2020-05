Nelle prime ore della mattina di oggi 11 maggio, alle 05.03 per la precisione, una distinta scossa di terremoto ha svegliato tantissimi abitanti di Roma e della provincia. La magnitudo è stata pari al 3.3 e l'epicentro è stato attribuito a Fonte Nuova, in particolare a 5 km dalla cittadina. Sono stati molti i cittadini che hanno subito fatto segnalazioni, utilizzando la propria linea telefonica e i social network. La profondità del Terremoto è stata definita di 10 km e sono stati tanti i centri coinvolti in questo movimentato e traumatico risveglio mattutino e tanti i cittadini che si sono riversati nelle strade adiacenti alle loro abitazioni.

Terremoto a Roma: magnitudo 3.3

Il terremoto di magnitudo 3.3 che stamattina ha svegliato i romani ha avuto come epicentro Fonte Nuova, precisamente è stato rilevato a 5 km dalla cittadina in provincia di Roma. Il sisma è stato avvertito anche in centri come Guidonia e Tivoli e non ha risparmiatogli abitanti della capitale, che hanno avvertito distimanente la forte scossa dal centro alla zona sud di Roma. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose, come prontamente comunicato dalla Protezione civile e dai vari reparti dei Vigili del Fuoco. Come accade spesso in questi casi, i social network sono stati una testimonianza in diretta di ciò che stava via via accadendo. Sono stati i commenti a cui si sono lasciati andare i cittadini su Twitter e su Facebook, a testimoniare come i vetri delle abitazioni e le case in generale abbiano iniziato a tremare e come il risveglio di soprassalto abbia fatto spaventare le persone, già poco tranquille per l'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo.

Soprattutto dopo il recente e devastante terremoto di Amatrice, molte persone sono andate nel panico e sono scese in strade cercando di contattare le forze dell'ordine per mettere al corrente di ciò che stava accadendo. Il sindaco di Fonte Nuova, infatti, ha raccontato: 'Le case hanno tremato e i cittadini si sono allarmati, ci sono persone che provengono da zone limitrofe ad Amatrice e quindi sono particolarmente sensibili'.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

I centri in provincia di Roma maggiormente coinvolti

Le segnalazioni sono state numerose e sono avvenute da parti differenti e nell'arco di circa 28 km di distanza dall'epicentro, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha dichiarato che i comuni interessati dall'evento sismologico, e situati a 20 km di raggio, oltre a Roma e Fonte Nuova sono stati: Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Guidonia, Ciampino, Tivoli, Riano, Castelnuovo di Porto, Palombara Sabina, Sacrofano, Capena, Formello e Frascati.

Ora sarà da capire nelle prossime ore se ci saranno scosse di assestamento e come evolverà la situazione.