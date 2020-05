Continua a diffondersi il Covid-19 in Italia. Stando all'ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile in data 7 maggio, i positivi totali sono 215.858 con una crescita in 24 ore di 1.401 nuovi casi. Sul fronte dei decessi invece si registrano oggi 274 nuove vittime, per un totale complessivo che sale a 29.958. Cresce anche il numero dei guariti: sono infatti 3.031 in più di ieri e il totale delle guarigioni ammonta ora a 96.276.

Aggiornamento bollettino del 7 maggio

A seguire il bollettino di dettaglio con gli aggiornamenti regionali:

Lombardia: per effetto dei 720 nuovi contagiati il totale sale a 80.089;

Emilia Romagna: il totale aumenta di 108 nuovi malati e si porta a 26.487;

Veneto: a causa dei 74 nuovi infetti il totale cresce a 18.553;

Piemonte: rispetto a ieri ci sono 196 positivi in più e il totale si porta a 28.135;

Marche: 31 contagi nuovi, 6.452 in totale;

Liguria: 94 nuovi malati, 8.645 in totale;

Campania: sono 9 i positivi in più di ieri e il totale sale a 4.541;

Toscana: si registrano in 24 ore 26 nuovi positivi ed il totale si porta a 9.638;

Sicilia: sull'isola i 7 nuovi infetti portano il totale a 3.288;

Lazio: a causa dei 39 nuovi contagiati, il totale sale a 7.034;

Friuli Venezia Giulia: sono 13 i nuovi positivi e il totale si porta a 3.107;

Abruzzo: rispetto alla giornata di ieri, il totale cresce di 25 nuovi malati e si porta a 3.072;

Puglia: per effetto dei 49 contagiati nuovi, il totale si assesta a 4.245;

Provincia autonoma di Bolzano: 9 nuovi contagiati, 2.552 in totale;

Provincia autonoma di Trento: in 24 ore si registra un incremento di 3 nuovi infetti e il totale sale a 4.283;

Calabria: i 3 nuovi positivi fanno aumentare il totale a 1.125;

Sardegna: sono 5 i nuovi contagiati sull'isola e il totale sale a 1.324;

Valle d'Aosta: i nuovi contagiati sono 4 e il totale sale a 1.150;

Umbria: un solo nuovo positivo e totale complessivo che cresce a 1.405;

Basilicata: a seguito di un riconteggio, il totale dei casi scende a 388;

Molise: solo un nuovo caso ed il totale da inizio epidemia sale a 305.

La situazione in Europa e nel Mondo

Sono quasi 3.860.000 i casi di Coronavirus registrati nel mondo. I positivi sono cresciuti di oltre 100.000 unità nelle ultime 24 ore e le persone attualmente positive sono circa 2.270.000. Le vittime del Covid-19 salgono a 267.000 per effetto di oltre 7.000 morti tra ieri ed oggi. I pazienti in gravi condizioni scendono a 48.000 mentre i guariti invece crescono a 1.320.000. In Europa i positivi hanno raggiunto quota 1.550.00, mentre le vittime si avvicinano sempre di più a 150.000.

Sono di meno i decessi in America del Nord, 83.000, ma i casi salgono a 1.380.000 avvicinandosi ai numeri europei. In Asia i contagiati totali sono 612.000 mentre i deceduti a causa del virus sono 21.000. L’America del Sud si porta a 251.000 casi totali e a circa 12.900 vittime, mentre in Africa vengono superati i 53.000 contagi e i 2.000 morti. L’Oceania sale a circa 8.500 malati di Covid-19 e 118 morti.

Le nazioni che hanno registrato più di 100.000 casi di Covid-19 sono:

Stati Uniti: quasi 75.000 morti e 1.264.000 positivi;

Spagna: 257.000 contagiati e circa 26.000 vittime;

Italia: dettaglio nel primo paragrafo;

Regno Unito: oltre 200.000 positivi e 30.000 decessi per Covid-19;

Russia: altri 11.000 casi per questo paese che supera Francia e Germania con un totale di 177.000 positivi e 1.625 morti;

Francia: circa 175.000 contagiati e quasi 26.000 vittime;

Germania: 168.000 casi totali e oltre 7.000 decessi per coronavirus;

Turchia: raggiunti i 131.000 positivi, mentre i morti sono quasi 3.600;

Brasile: crescita sostenuta dei casi anche in questo paese che si porta a 127.000 casi e 8.600 morti;

Iran: quasi 6.500 vittime nel paese mediorientale che conta anche 103.000 vittime.

Continua il trend negativo in Medio Oriente, dove si registrano ben 1.700 casi in Arabia Saudita, circa 1.000 in Qatar e oltre 500 negli Emirati Arabi. Tornano a salire i casi a Singapore (700). Anche oggi in Messico si contano ben 1.600 nuovi casi, mentre preoccupano alcuni paesi europei dove il contagio sembrava aver rallentato in modo definitivo: oltre 600 nuovi casi in Belgio, 700 in Svezia e 450 in Olanda. Questi paesi si aggiungono a quelli dell’Est Europa (Bielorussia, Ucraina e Romania) dove da qualche giorno si registra un numero notevole di casi.