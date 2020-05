Un bimbo di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, in seguito ad un incidente avvenuto giovedì sera, mentre il piccolo si trovava in casa con la madre, a Collegno. Il bambino ha riportato gravi ustioni su larga parte del corpo in seguito a una fiammata che lo ha investito improvvisamente, durante l’esecuzione di un esperimento scientifico per la scuola. A dare l’allarme, verso le 22:30, è stata la mamma che si è subito accorta di quello che era appena successo e, dopo aver chiamato il 112, ha prestato i primi soccorsi. Dopo qualche minuto sono giunti nell'abitazione di via Gobetti i carabinieri della stazione locale e quattro ambulanze che hanno prestato i soccorsi al bambino.

Secondo i carabinieri il bimbo ha provato a rifare un esperimento di scienze

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’incidente è avvenuto mentre il bimbo provava a realizzare un esperimento di chimica. La dinamica sarebbe abbastanza chiara: il ragazzino avrebbe mischiato tra loro diverse sostanze, come bicarbonato, zucchero, sabbia e alcol. Nell'applicare il fuoco al composto con un accendino; in quel momento è stato investito da una potente fiammata, che lo ha raggiunto al volto, alle braccia e alle gambe, alla schiena e al petto. Secondo quanto riportano diversi giornali, i carabinieri hanno ritrovato in casa un quaderno scolastico di scienze contenente diversi passaggi che corrispondono all'esperimento che il piccolo ha provato a riprodurre da solo.

La madre del bimbo si è sentita male subito dopo l’incidente

Come detto, i soccorritori hanno immediatamente portato in ospedale l’undicenne, che sarebbe sempre rimasto cosciente e vigile durante le fasi di soccorso. Una vicina di casa ha raccontato al Corriere della Sera come in quei momenti il bimbo continuasse a chiedere aiuto, urlando ''aiutatemi, aiutatemi''.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La madre del piccolo è stata traumatizzata da quelle scene: così, subito dopo averlo soccorso, si è sentita a sua volta male ed ha ricevuto le cure del personale sanitario presente.

Le attuali condizioni di salute del bimbo travolto dalla fiammata

Dal Regina Margherita fanno sapere che attualmente il bambino è in prognosi riservata, viste le gravi bruciature, ma non in pericolo di vita.

Infatti il piccolo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo, all'incirca il 60-70%: le lesioni più gravi riguardano il viso e il torace. In queste ore il bimbo è stato messo in coma farmacologico per poter essere intubato. Nella notte di giovedì 28 maggio il piccolo è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico, ma a quanto pare, già nella giornata di oggi non è escluso che il giovanissimo paziente possa ritornare in sala operatoria.