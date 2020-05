Gregory Tyree Boyce, attore di Twilight è stato trovato privo di vita insieme alla sua fidanzata, Natalie Adepojou, modella. Le cause del decesso dei due giovani sono ancora da accertare, ma stando a quanto riferito dagli agenti non si tratterebbe di un crimine.

Si indaga sulle cause della morte di Gregory Tyree Boyce e della sua compagna

L'attore Gregory Tyree Boyce è deceduto a 30 anni nella sua casa a Las Vegas con la compagna. A fare la tragica scoperta è stata la cugina di Boyce, preoccupata per non aver visto la sua auto davanti all'abitazione di Los Angeles, dove l'attore avrebbe dovuto recarsi.

Secondo quanto riferito da 'ENews', infatti, Gregory Tyree Boyce andava spesso a Los Angeles per stare insieme alla figlia Alaya, di dieci anni, avuta da una precedente relazione. La residenza dell'attore, al momento, era la città di Las Vegas dove conviveva con la sua attuale compagna Natalie e dove risiede anche la sua famiglia.

Le cause della morte dei due giovani sono ancora incerte. I medici di Las Vegas hanno confermato solo la data del decesso che risale al 13 maggio, ma adesso bisognerà capire cosa abbia potuto provocare il decesso della coppia. Gli agenti hanno dichiarato solo che la morte dei due ragazzi non è la conseguenza di un crimine ma non hanno fornito altri dettagli, per il momento.

L'attore era Tyler nel film Twilight e progettava di aprire un ristorante

Gregory è molto conosciuto per il suo ruolo di Tyler Crowley nella seguitissima saga di Twilight. Nel film, l'attore vestiva i panni del giovane che al volante di un furgone tentava di investire Bella, poco prima che si svelasse la natura vampiresca di Edward.

Gregory avevaavuto anche una parte nel video musicale del brano Apocalypse di Trevor Jackson.

L'attore ha compiuto 30 anni a dicembre scorso e per quella occasione aveva scritto su Instagram: "Ho fatto errori lungo la strada, ma oggi è una di quei giorni in cui rifletto su quelli grandi". Lui e Natalie, 27 anni, stavano insieme da poco più di un anno e anche la ragazza aveva un figlio da una precedente relazione, la sua famiglia l'ha descritta come una persona molto amorevole.

L'addio della madre di Boyce, Lisa Wayne, sui social è straziante: "Sono lacerata, sono perduta", scrive la donna, "Ragazzo mio, perché mi hai lasciato?". Boyce si prendeva cura della madre, come si evince anche dalle parole di addio in cui ricorda che cucinava per lei e la portava a fare lunghe passeggiate insieme a Natalie. Tra i progetti di Gregory c'era quello di aprire un ristorante che avrebbe chiamato con il nome dei suoi rapper preferiti.

La scomparsa di Gregory Tyree Boyce e della sua compagna resta un mistero ed è avvenuta in un momento in cui l'attore era felice perché i suoi progetti stavano per realizzarsi.