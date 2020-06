I carabinieri della stazione di Tuturano, frazione di Brindisi, hanno denunciato due fidanzati per aver fornito false dichiarazioni dopo un incidente. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri 2 giugno sulla strada provinciale che collega Tuturano a Mesagne. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le due persone coinvolte nell'incidente, un uomo di 36 anni originario di Ceglie Messapica e una donna 20enne di Ostuni, stavano percorrendo l'arteria stradale, quando in località Cerrito il conducente ha perso autonomamente il controllo dell'auto, finendo fuori strada.

Fidanzati soccorsi dal personale del 118

Sul luogo dell'incidente, che non ha visto coinvolte altri veicoli, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato in ambulanza i due feriti presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Entrambi hanno riportato delle ferite guaribili in 20 giorni per il 36enne e in dieci per la 20enne. Sul caso sono subito scattate le indagini da parte degli inquirenti. La coppia ha dichiarato che alla guida si trovava una terza persona, che poi si sarebbe data alla fuga. Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, alla guida della Fiat 500 si trovava proprio il 36enne. Oltre alla denuncia per false dichiarazioni, il 36enne è stato denunciato per essersi rifiutato a sottoporsi all'alcoltest e al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Per l'uomo è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'autovettura, che è stata affidata al custode giudiziario.

Al conducente è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto

Sulla vicenda continueranno a indagare le forze dell'ordine, per chiarire al meglio la dinamica dei fatti. La strada che collega Tuturano a Mesagne è una delle più trafficate della provincia.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa sin da subito nella frazione brindisina, ma anche a Ceglie Messapica e Ostuni, paesi in cui risiedono i protagonisti del sinistro. Nuovi aggiornamenti potrebbero scaturire durante il corso delle indagini.

