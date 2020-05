Incidente stradale questa mattina 21 maggio in provincia di Brindisi, dove un'auto condotta da una 46enne residente nella frazione di Tuturano è uscita improvvisamente fuori strada lungo la provinciale numero 82 che collega Mesagne a San Pietro Vernotico. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che a causare il sinistro sia stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia, che in queste ore è caduta in maniera abbondante su tutta la zona. La donna vittima del sinistro è conosciuta in zona, in quanto è una soccorritrice del 118 che lavora presso il Punto di primo intervento dell'ospedale di San Pietro Vernotico.

Sul posto i suoi colleghi per i soccorsi

Sul luogo del fatto di cronaca si è immediatamente recata un'ambulanza partita dall'ospedale "Ninetto Melli", la stessa struttura sanitaria dove opera la donna. Sono stati gli stessi colleghi della signora a prestarle soccorso. L'auto che la 46enne stava guidando è una Honda Jazz. La macchina, come già detto in apertura, è uscita fuori dalla carreggiata e prima di terminare la sua corsa nei campi agricoli vicini ha colpito un albero di ulivo. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale sanpietrana, a cui adesso spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Per la vittima dell'incidente a quanto pare non ci sono state serie conseguenze e non rischierebbe la vita.

Dai primi riscontri pare che la 46enne abbia perso il contro della sua vettura all'imbocco di una curva. La signora è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'incidente è giunto anche un carro attrezzi che ha rimosso il veicolo dal campo agricolo.

La notizia si è diffusa nella cittadina di Tuturano

In breve tempo la notizia di quanto accaduto sulla provinciale 82 ha fatto il giro della piccola frazione di Tuturano. Al momento le indiscrezioni sull'accaduto sono poche e frammentarie, ma non è escluso che già nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori particolari sull'incidente.

L'arteria stradale che collega Mesagne e San Pietro Vernotico è una delle principali di tutta la provincia di Brindisi, per cui è percorsa ogni giorno da molti automobilisti. Inoltre, per motivi di privacy, le generalità della 46enne non sono state rese note. Sul sinistro si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi, che arriveranno solo quando le autorità avranno terminato gli accertamenti e ricostruito esattamente la dinamica del sinistro. Durante l'impatto la Honda Jazz sulla quale viaggiava la soccorritrice ha subito dei danni, questo a causa dello scontro con l'albero.