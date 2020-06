La Stp Brindisi comunica sul suo sito ufficiale che da domani 1° luglio 2020 saranno riattivati i collegamenti con la costa sud, in particolare con le marine di Campo di Mare e Torre Rinalda, località quest'ultima che si trova in provincia di Lecce. Sugli autobus dell'azienda saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19. Rispetto agli anni precedenti non ci sono state variazioni significative ai servizi. Stp ha confermato anche la linea estiva che passa dalla frazione di Tuturano e raggiunge Campo di Mare.

Linea Brindisi-Tuturano-Torre Rinalda

Per quanto riguarda la linea che collegherà Brindisi a Torre Rinalda ci sarà una sola corsa giornaliera.

Il bus partirà da via Bastioni Carlo V alle ore 14:15, per poi raggiungere il quartiere La Rosa e la frazione di Tuturano, come già detto in apertura. Qui i mezzi effettueranno la prima fermata in via Vittorio Emanuele, di fronte alla chiesa Maria Santissima Addolorata. Il bus proseguirà per via Stazione e da lì imboccherà la strada litoranea. A Campo di Mare l'autobus fermerà presso il parcheggio Nord situato in località Due Fontane. La corsa poi proseguirà per Torre San Gennaro, dove effettuerà una fermata in via Taormina e via San Remo e Lendinuso. Le ultime due fermate saranno Casalabate, in provincia di Lecce, dove il mezzo lascerà i passeggeri all'incrocio che conduce alla spiaggia. La corsa terminerà presso il camping di Torre Rinalda alle ore 15:30.

Per quanto riguarda il ritorno ci sarà un'unica corsa che partirà da Torre Rinalda alle ore 19:00 e raggiungerà Brindisi alle ore 20:15. Il servizio sarà attivo fino al 31 agosto prossimo.

Confermata anche la linea Cellino San Marco - Campo di Mare e variante da Torchiarolo

Stp ha confermato anche il servizio che collega le città di Cellino San Marco e San Pietro Vernotico con la marina di Campo di Mare.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La prima corsa partirà da via Martiri delle Fosse Ardeatine a Cellino alle ore 7:45 e raggiungerà San Pietro Vernotico, dove effettuerà una prima fermata in Viale degli Studi per poi raggiungere il piazzale della stazione. Da qui il mezzo proseguirà per Campo di Mare, dove fermerà presso il parcheggio Nord.

La linea effettuerà l'ultima fermata in località Presepe.

Da Cellino San Marco le corse partiranno anche alle ore 9:15, alle 13:10, alle 17:40, alle 19:10, alle 20:40, alle 22:10 e l'ultima alle 00:25. Gli abitanti di Torchiarolo potranno usufruire dello stesso servizio con un apposito autobus che partirà alle ore 9:20.

L'azienda del trasporto pubblico invita tutti gli utenti a rispettare le regole e a munirsi di regolare titolo di viaggio. Anche il servizio Cellino San Marco-Campo di Mare durerà fino al 31 agosto.