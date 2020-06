Un 29enne di origine nigeriana, E.C. queste le sue iniziali, è stato arrestato ieri sera 18 giugno dai carabinieri della compagnia di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Secondo quanto si apprende dai media locali, l'uomo deve rispondere di tentata rapina, lesioni personali e violazione di domicilio, in quanto ha picchiato la sua ex fidanzata di 25 anni che si sarebbe rifiutata di consegnargli una somma di denaro da lui richiesta. Al rifiuto della donna, il 29enne ha fatto irruzione nell'abitazione della 25enne, picchiandola con inaudita violenza. Il soggetto ha colpito la malcapitata con pugni al volto e al torace, provocandogli numerose lesioni.

Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri

La vittima ha avuto la forza di reagire e ha composto il numero di emergenza 118, avvisando di quello che era successo il personale sanitario. L'ambulanza ha trasportato la 25enne presso l'ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico, dove poco dopo sono arrivati i carabinieri. Per lei i medici hanno stabilito una prognosi di 20 giorni. I militari si sono messi subito in cerca del soggetto e, proprio nei pressi del nosocomio, il 29enne è stato rintracciato. Gli uomini in divisa lo hanno prelevato e condotto in caserma: dopo le formalità di rito, ai carabinieri non è restato altro che denunciarlo e condurlo presso il carcere di via Appia, a Brindisi.

Sarebbe stata la vittima a descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche del suo aggressore e per questo gli agenti lo hanno trovato nel giro di poco tempo.

Tanti gli episodi di violenza sulle donne in Italia

Quanto accaduto a San Pietro Vernotico non è di certo l'unico episodio di violenza contro le donne che si verifica nel nostro Paese.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Si tratta di un fenomeno che viene tenuto sotto costante controllo dalle forze dell'ordine, che invitano sempre a denunciare quando si subisce una violenza. In quest'ultimo caso a scatenare l'ira del nigeriano sono stati davvero futili motivi. La 25enne adesso sta bene e non corre più alcun pericolo.

Non è escluso che su questa vicenda si possano conoscere ulteriori particolari a breve. Gli inquirenti stanno ancora indagando sulla relazione tra i due. Non si capisce ancora quale dovesse essere il motivo della consegna del denaro. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito nella piccola cittadina brindisina, anche grazie ai media locali che ne hanno parlato. Un episodio simile a quello accaduto nel brindisino si è verificato sempre nella giornata di ieri 18 giugno a Borgarello, in provincia di Pavia, dove un uomo di 42 anni ha fatto irruzione nell'abitazione della sua ex compagna, picchiando sia lei che il suo nuovo convivente. L'uomo adesso è stato posto agli arresti domiciliari.