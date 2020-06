Il libro sulla storia di Marco Vannini, voluto dalla madre, uscirà a luglio per Armando Editore. Con la narrazione di Mauro Valentini, il lavoro è intitolato "Mio figlio Marco, la verità sul caso Vannini". I proventi delle vendite saranno devoluti per finanziare progetti sociali per i comuni di Ladispoli e Cerveteri, a nome di Marco.

'Mio figlio Marco': il libro nato dall'incontro di Mauro Valentini e i genitori di Marco

I genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio, hanno voluto creare un progetto letterario dedicato al figlio scomparso tragicamente, per raccontare la loro verità. L'opera, narrata da Mauro Valentini, contiene aneddoti, lettere e pensieri volti a spiegare la vita di Marco e il dolore dei genitori che hanno subito la grave perdita.

"Abbiamo portato risposte, abbiamo fatto domande. Lo abbiamo fatto per Marco", scrive Mauro Valentini per presentare il progetto. Lo scrittore ha raccontato il suo incontro profondamente emozionante con Marina e Valerio. A cinque anni dalla morte del ragazzo, ucciso da un colpo di arma da fuoco dal padre della sua ragazza, Antonio Ciontoli, per Armando Editore sarà pubblicato il libro in memoria di Marco Vannini.

L'8 luglio ci sarà il nuovo processo di appello sul caso

Il prossimo 8 luglio comincerà il processo di appello dopo l'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della corte di Cassazione. Durante il primo grado, Antonio Ciontoli era stato condannato per omicidio volontario ma, successivamente, in secondo grado la condanna è stata abbassata a cinque anni di reclusione per omicidio colposo.

Nel prossimo processo, davanti alla corte ci saranno ancora una volta oltre al capofamiglia, la moglie di Ciontoli, Maria, con i figlio Federico e Martina. La Corte Suprema ha stabilito che il decesso di Marco Vannini è stato causato dalle lesioni provocate dal colpo di arma da fuoco, ma soprattutto dalla mancata tempestività dei soccorsi.

Quella sera di maggio, infatti, Antonio Ciontoli attese troppo tempo per chiamare i soccorsi ed ostacolò gli interventi, omettendo la reale situazione di gravità in cui versava il ragazzo. Tra il ferimento di Marco e l'arrivo dei primi soccorsi trascorsero 110 minuti in cui con molta probabilità si sarebbe salvata la vita del giovane.

Per questi motivi, la famiglia continua a chiedere a gran voce giustizia per Marco Vannini che ha perso la vita a soli 20 anni. Le molte domande ancora senza risposte sono contenute nelle pagine del libro che ripercorrono gli ultimi minuti di vita di Marco attraverso gli atti processuali. Marina e suo marito raccontano anche i sogni del ventenne e i suoi progetti, interrotti tragicamente cinque anni fa.