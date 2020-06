Guido Silvestri è tornato a dispensare le sue "Pillole di ottimismo". Il virologo nativo di Perugia e professore della University Emory di Atlanta, in particolare, si è espresso su quella che è una teoria in cui qualcuno inizia a credere. Non c'è però alcun tipo di evidenza scientifica rispetto alla possibilità che la tecnologia delle antenne 5g possa in qualche modo favorire la propagazione del Sars-cov2. Una posizione che ha espresso senza mezzi termini, utilizzando una teoria pungente nei confronti di chi è solito salire sui treni di un certo tipo di complottismo.

Silvestri racconta di avere ricevuto tre mail sull'argomento

Singolare è, ad esempio, l'incipit riservato alla parte del suo intervento in cui si preoccupa di affrontare il tema. "Nonciambotti di tutto il mondo - scrive - unitevi". Tono che chiarisce da subito quello che sarà il tenore di un intervento abbastanza ironico. In relazione all'argomento racconta come abbia ricevuto tre mail in cui qualcuno avrebbe messo in evidenza il fatto che starebbe prendendo piedi la teoria in oggetto. Il riferimento va alla nuova tecnologia di telecomunicazione che, secondo alcuni, farebbe leva su impianti di irradiamento del proprio segnale in grado di interferire con la salute umana in maniera negativa. Secondo Guido Silvestri, però, l'ipotesi che le antenne del 5g possano addirittura essere responsabili del fenomeno pandemico in attacco è un qualcosa di fuori dal mondo.

Non a caso definisce "menti eccelse" coloro che avrebbero partorito questa teoria. A suo avviso tutti quelli che sarebbero convinti del fatto che le torri 5g contribuirebbero diffondere il Sars-cov-2 sarebbero gli stessi che pensano che i vaccini siano pieni di metalli pesanti, che il cancro si curi con l'urinoterapia, che Elvis Presley sia ancora vivo e che Paul McCartney è morto nel 1996.

Tutte considerazioni che, evidentemente, mirano a delegittimare sotto il profilo scientifico congetture che non avrebbero alcun tipo di base per poter stare in piedi al di fuori dell'essere la mera concretizzazione di un estremo complottismo. Stesso filone a cui si associa un'altra notazione espressa da Guido Silvestri.

In particolare segnala come l'ex medico che nel 1996 era arrivato a negare l'esistenza dell'Aids oggi avrebbe scritto un articolo in cui specificherebbe il fatto che il Coronavirus da Sars-Cov2 non sia, in realtà, mai esistito. Secondo il professore, però, ad oggi l'unica certezza rischia di essere un'altra. "Ogni preoccupazione -evidenzia - che il mondo possa presto rimanere a corto di imbecilli sembra francamente infondata".