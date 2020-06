Il coronavirus continua la sua avanzata in Italia e nel resto del mondo. Secondo l'ultimo bollettino emanato in data 21 giugno dalla Protezione Civile, i casi totali, compresi anche i decessi e le guarigioni, sarebbero 238.499 con una crescita in una giornata di 224 nuovi infetti. Il numero delle persone guarite sale a 182.893 anche a causa delle 440 nuove guarigioni in più di ieri. Cresce ancora il numero dei decessi che si porta a 34.634 per effetto anche dei 24 nuovi morti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus aggiornamento bollettino per Regioni del 21 giugno

Quello che segue è il bollettino regionale sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: nella regione più colpita dal virus oggi ci sono 128 nuovi contagiati e il totale si porta a 92.968;

Emilia Romagna: a causa di 23 nuovi casi il totale sale a 28.221;

Veneto: il totale subisce un incremento di 7 nuovi positivi e si porta a 19.245;

Piemonte: sono 26 i nuovi infetti in un giorno e il totale si assesta a 31.241;

Marche: non ci sono nuovi casi, il totale cresce a 6.768;

Liguria: 7 nuovi positivi, 9.927 il totale;

Campania: 2 casi in più, 4.617 il totale;

Toscana: oggi più 3 casi e il totale ammonta a 10.210;

Puglia: 2 contagiati nuovi in 24 ore, 4.527 il totale;

Sicilia: sull'isola oggi 2 nuovi positivi e il totale si assesta a 3.072;

Lazio: gli 8 nuovi contagi portano il totale a 8.017;

Umbria: non ci sono nuovi positivi, 1.438 il totale da inizio epidemia;

Friuli Venezia Giulia: un solo contagiato nuovo, 3.305 il totale;

Abruzzo: nella ultime 24 ore non ci sono nuovi casi e il totale è pari a 3.281;

Provincia Autonoma di Bolzano: i positivi in più oggi sono 4 e il totale si porta a 2.622;

Provincia Autonoma di Trento: più 5 casi, 4.463 il totale;

Calabria: a causa di 6 nuovi positivi il totale sale a 1.173;

Sardegna: non ci sono nuovi casi, 1.369 il totale da inizio epidemia;

Valle d'Aosta: non ci sono nuovi casi nemmeno oggi, 1.193 il totale;

Molise: zero positivi nuovi, 441 il totale;

Basilicata: anche nella giornata odierna non si registrano casi e il totale resta fermo a 401, confermandosi la regione meno colpita dal Coronavirus.

La diffusione del coronavirus su scala mondiale

Con 8.960.000 casi confermati in tutto il mondo, la pandemia di coronavirus è ormai prossima a superare la barriera dei 9 milioni di infetti. I morti ufficiali per il virus sono 467.500 mentre i guariti sarebbero circa 4.770.000. Le persone attualmente positive sono circa 3.724.000, di cui 54.600 sono in terapia intensiva. In America del Nord, territorio più colpito dalla Covid-19, i casi totali sono 2.700.000 mentre i decessi sono quasi 154.000. In Europa le vittime del coronavirus sono 187.600 su un totale di 2.310.000 positivi confermati nel vecchio continente. Continuano a salire i casi in Asia, 1.890.000 ad oggi, mentre i morti sono 48.000.

Peggiora la situazione anche in America del Sud: 1.747.000 contagiati e oltre 70.000 decessi. In Africa si sono superati i 300.000 casi mentre i morti sono poco meno di 8.000. Nessun nuovo decesso in Oceania, ferma a 124, mentre i casi registrati nel continente sono 9.079.

I paesi che hanno superato i 200.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: 122.000 morti e 2.332.000 casi negli Usa, di gran lungo il territorio più colpito dalla pandemia;

Brasile: drammatica la situazione nello stato sudamericano, che raggiunge 1.070.000 casi e 50.000 decessi;

Russia: tornano a salire i casi, 584.680, mentre i morti sono 8.111;

India: circa 420.000 casi e 13.417 vittime ufficiali;

Regno Unito: i morti salgono a 42.632 su un totale di 304.331 contagiati in UK;

Spagna: 293.000 infezioni da Covid-19 e 28.332 decessi;

Perù: i contagi da coronavirus salgono a 251.338 e i morti a 7.861;

Italia: dettagli nel corpo dell'articolo;

Cile: 236.748 casi che hanno portato alla morte di 4.295 persone;

Iran: 205.000 positivi e 9.623 decessi per Covid-19.