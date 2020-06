Maddie McCann è morta. Negli scorsi giorni, come riportato dalla stampa inglese, il pm Hans Christian Wolters (procuratore di Braunschweig, nella Bassa Sassonia), ha inviato una lettera ai coniugi McCann sostenendo che la loro figlioletta, rapita nel 2007 all'età di 3 anni, è stata uccisa. Il sospettato principale, Christian Stefan Brückner, un pedofilo 43enne già in carcere per altri reati, negherebbe qualsiasi coinvolgimento. Stasera, mercoledì 17 giugno, la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" tornerà ad occuparsi dell'inquietante caso di cronaca nera.

Per la procura tedesca Maddie McCann è stata uccisa

Nei giorni scorsi, il Daily Mail ha riferito che il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha inviato a Kate Healy e Gerry McCann, una lettera in cui sosteneva di avere prove certe relative all'uccisione della piccola Maddie.

Il tabloid ha, tuttavia, precisato che non sono state rivelate le circostanze del decesso per non mettere a repentaglio le indagini. I coniugi inglesi, però, in una nota, hanno dichiarato di non aver ricevuto nessuna comunicazione del genere dalle autorità tedesche e, come riportato da Sky TG24, avrebbero anche attaccato i media accusandoli di "causare ansia non necessaria".

Al momento, la polizia tedesca sta indagando su Christian Brueckner, pedofilo 43enne attualmente detenuto nel carcere di Kiel (capoluogo del Schleswig-Holstein) per abusi sessuali e traffico di droga. In proposito, Wolters avrebbe dichiarato: “Non possiamo dire perché Madeleine è morta in quanto è più importante 'inchiodare' il colpevole invece di mettere sul tavolo le nostre carte spiegando perché crediamo che lo sia".

Poi avrebbe precisato: "Questo non è un caso di persona scomparsa, ma di omicidio. Rivelare troppo e farlo troppo presto ostacolerebbe le indagini in corso. Qui in Germania non riveliamo nulla fino a quando non formalizziamo l’accusa”.

I costumi per bambine nel camper del sospettato

La piccola Maddie è scomparsa la sera del 3 maggio 2007, a Praia da Luz.

La bimba, che avrebbe compiuto quattro anni da lì a qualche giorno, si trovava nella nota località turistica dell'Algarve, in vacanza con i genitori ed i fratellini più piccoli. Dopo 13 lunghi anni d'indagini, ora, si è individuato un sospettato: Christian Brückner.

L'uomo, con diverse condanne per abusi su minori, come riportato da Fanpage, avrebbe dichiarato tramite il suo legale, l'avvocato Friedrich Fulscher, di non c'entrare nulla con la sparizione della piccola Maddie.

Il 43enne, però, come è stato rivelato negli ultimi giorni, è sospettato di essere coinvolto anche in altri casi di scomparsa. Nel corso delle indagini per ritrovare la piccola Inga Gehricke (la bimba di 5 anni rapita nel 2015 durante una gita con la famiglia in Sassonia Anhalt), infatti, sono stati ritrovati nel suo camper diversi capi d'abbigliamento - perlopiù costumi da bagno - per bambini.