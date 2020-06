C'è un nuovo sospettato per la scomparsa di Maddie McCann. La bimba, originaria di Leicester (Inghilterra), sparì da un residence nel centro di Praia da Luz, in Portogallo, nel maggio 2007. La piccola, che all'epoca dei fatti aveva solo tre anni, potrebbe essere stata uccisa da un tedesco di 43 anni, attualmente in carcere per reati a sfondo sessuale. Nel corso della puntata di ieri, mercoledì 3 giugno, "Chi l'ha visto?" è tornata ad occuparsi dell'inquietante caso di Cronaca Nera.

Il sospettato per la scomparsa di Maddie McCann

Secondo quanto ricostruito dal corrispondente per la Rai dalla Germania, Rino Pellino, gli inquirenti che si occupano della scomparsa di Maddie McCann, considererebbero come principale sospettato un cittadino tedesco di 43 anni.

Da quanto si apprende, l'uomo, è attualmente detenuto in un carcere della Germania per reati sessuali (anche contro minori) ed è chiamato a rispondere alle accuse di omicidio e di concorso in omicidio.

Come ha spiegato Pollino, nel corso delle indagini, è emerso che il sospettato - di cui non è stata resa nota l'identità - si sarebbe trovato nei pressi di Praia de Luz il giorno della scomparsa della bimba. Nella primavera del 2007, infatti, era solito girare nella regione dell'Algarve con il suo camper VW T3 Westfalia.

L'appello della polizia che sta indagando sulla scomparsa di Maddie McCann

Come ricostruito dalla polizia, il cittadino tedesco, 13 anni fa, risultava anche proprietario di una Jaguar.

L'auto, immatricolata in Germania, si trovava però in Portogallo. Tuttavia, il 4 maggio 2007, all'indomani della scomparsa di Maddie, venne registrata con un nuovo nome sul territorio tedesco. Un comportamento ritenuto "anomalo" dalle forze dell'ordine che, nella speranza di raccogliere informazioni utili, hanno deciso di divulgare le immagini dei mezzi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Gli inquirenti, inoltre, hanno anche identificato e reso pubblici due diversi numeri di telefono riconducibili al sospettato. Uno è stato utilizzato dall'uomo per telefonare e l'altro per ricevere chiamate dalle 19:32 alle 20:02 del 3 maggio (poco prima della scomparsa della bimba) nei pressi del residence affittato dalla famiglia McCann.

Gli agenti hanno quindi lanciato un appello chiedendo, a chiunque avesse riconosciuto le utenze, di farsi avanti.

La scomparsa della piccola Maddie McCann

Madeleine Beth McCann, da tutti soprannominata Maddie, è scomparsa il 3 maggio 2007. Con i genitori Kate Healy e Gerry, entrambi medici, ed i fratelli gemelli Sean e Amelie, di due anni, era in vacanza a Praia da Luz (rinomata località turistica portoghese a pochi km da Lagos in Algarve).

Come ricostruito, la sera in cui della piccola si sono perse le tracce, i coniugi McCann erano a cena con alcuni amici in un ristorante a cento metri dalla camera presa in affitto. I tre bimbi, quindi, erano rimasti senza sorveglianza diretta. Tuttavia, ad intervalli regolari, un membro della comitiva si recava al residence per controllare la situazione.

Le ricerche vennero avviate immediatamente e, pochi giorni più tardi, il 9 maggio, l'Interpool diffuse un allarme mondiale a tutti gli Stati membri . Ad oggi, però, nessuno sa con certezza cosa sia accaduto alla piccola. Le indagini iniziali della Polícia Judiciária portoghese parlarono di rapimento. Mese dopo mese, però, prese corpo la possibilità che la bimba fosse stata uccisa, forse proprio all'interno della struttura turistica.

ì