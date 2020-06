Andrea Rossi è deceduto all'età di 17 anni in seguito a un malore improvviso avuto in piscina, in uno stabilimento balneare a Ravenna. I suoi amici e la fidanzata hanno assistito impotenti alla terribile scena e le manovre di rianimazione dei bagnini non hanno potuto salvare la giovane vita. La scuola che frequentava, Engim, ha voluto ricordare il giovane alunno da tutti conosciuto come un ragazzo sorridente e disponibile.

Andrea Rossi è deceduto a 17 anni per un malore in piscina

Ravenna è in lutto per l'improvviso decesso di Andrea Rossi, un ragazzo di 17 anni. Il giovane si era recato con la sua comitiva e la fidanzata a Marina di Ravenna, per festeggiare il compleanno della ragazza in piscina.

Quello che doveva essere un sabato pomeriggio spensierato tra amici si è trasformato in un incubo quando Andrea, dopo qualche bracciata ha sentito il bisogno di uscire dall'acqua. Appena fuori dalla piscina, il giovane si è accasciato sotto gli occhi dei compagni ed immediatamente sono intervenuti i soccorsi. Gli operatori del 118 e i bagnini dello stabilimento sono accorsi in aiuto del giovane e anche un medico presente in spiaggia ha voluto rendersi disponibile, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare. Il decesso ha sconvolto i presenti e tutta la comunità che conosceva bene Andrea, descritto da tutti come un ragazzo d'oro. Il giovane aveva lasciato gli studi di ragioneria per dedicarsi agli studi professionali presso la scuola Engim di Ravenna, dove aveva frequentato il primo anno e seguiva il percorso di grafica.

L'Istituto Engim piange la scomparsa del giovane alunno con le bandiere a mezz'asta

Tutto l'istituto scolastico è affranto e la direttrice, Rina Giorgetti, a nome di tutto il personale scolastico ha voluto ricordare il giovane allievo. "Era un ragazzo meraviglioso, sempre sorridente e molto educato", ha raccontato la direttrice sottolineando la sua totale disponibilità nei confronti dei compagni.

Nella giornata di domenica, l'istituto Engim ha riunito tutti i ragazzi in memoria di Andrea: "Non vogliamo ricordarlo, ma pensare che è con noi, è sempre presente" ha concluso Rina Giorgetti.

Per i funerali si aspettano ulteriori accertamenti

La madre di Andrea Rossi, distrutta dal dolore per l'improvvisa perdita, ha voluto ringraziare tutti i suoi compagni e la scuola che ha dimostrato una vicinanza così appassionata.

In segno di lutto, l'Istituto ha abbassato le veneziane e sistemato le bandiere a mezz'asta. Il giorno dei funerali non è ancora stato fissato, probabilmente si attende di eseguire eventuali accertamenti per comprendere cosa abbia spezzato questa giovane vita.