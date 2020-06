Un ciclista è stato multato a Roma, sulla ciclabile nella zona di Ponte Milvio, perché si è tolto la maglietta. Valerio Vella, 29enne appassionato delle due ruote, si è visto consegnare una sanzione per un importo di 255 euro. La motivazione che gli è stata notificata è la seguente: con il suo comportamento ha violato il nuovo regolamento comunale sul decoro urbano in città e sui comportamenti da tenere nei luoghi pubblici.

Roma, ciclista sanzionato per 255 euro dalla polizia locale

La vicenda è accaduta alle ore 13 del 9 giugno a Roma durante una giornata calda. Proprio per questo motivo, Vella ha deciso di prendere la bicicletta e fare un giretto nella zona di Ponte Milvio, sulla ciclabile che vicino scorre il fiume Tevere.

Tuttavia, il ciclista è stato affiancato dalla polizia locale capitolina e fermato. In quel tratto, il giovane ciclista si era tolto la maglietta. Vella ha spiegato che veniva dal suo giretto in zona Salaria, per il caldo e la maglietta sudata ha deciso di toglierla. Proprio per quel gesto è stato fermato e gli è stata consegnata una sanzione di 250 euro oltre alle spese di procedimento di 5,30. La motivazione addotta dai poliziotti è legata al fatto che Vella ha violato il nuovo regolamento sui Comportamenti da tenere nei luoghi pubblici, approvato dalla Giunta. In base al regolamento non è possibile in piste ciclabili, giardini pubblici, zone verdi e parchi rimanere senza vestiti o a torso nudo.

Pratiche che sono consentite solo negli stabilimenti balneari. Il verbale parla di un "uomo solo in pantaloni e scarpe".

Il ciclista multato: la legge dice quello, ma penso che la sanzione sia troppo severa e farò ricorso

Vella sostiene di essere consapevole che la legge è dalla parte degli agenti e che il loro comportamento sia legittimo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

"Ritengo però - spiega - che si tratti di una interpretazione piuttosto severa". Il ciclista afferma di essere legittimamente sulla sua bicicletta in un contesto di pista ciclabile e di essersi levato la maglietta di dosso solamente per pochi minuti. Quei pochi minuti fatali che gli sono valsi la contravvenzione.

Il ciclista ritiene che paragonare questo suo comportamento ad altre azioni, a suo avviso molto più gravi di questa, sia qualcosa fuori luogo. A Vella, in questo periodo, con i numerosi problemi di assembramenti presenti, anche nella stessa zona, una multa per una somma di oltre 255 euro per avere tolto una maglietta, sembra qualcosa di esagerato.

Vella ha dichiarato di avere trovato gli agenti della polizia locale irremovibili di fronte alle sue rimostranze e ai suoi tentativi di spiegazione, anche basati sul fatto di essere da solo in una zona in cui faceva molto caldo. Vella ha dichiarato di capire la sanzione, ma di avere intenzione di fare ricorso per quella che a suo avviso è una multa di una severità eccessiva.