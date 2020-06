È successo in Russia. Una giovane coppia 23 anni lei e 35 lui, sarebbe partita per andare a farsi una vacanza in relax e ubriacarsi con gli amici lasciando incustoditi nel proprio appartamento i due figlioletti, due gemellini di 16 mesi appena; uno dei piccoli è deceduto dopo quattro giorni, mentre la gemellina lotta tra la vita e la morte. Dopo il ritrovamento dei bambini, avvenuto da parte della nonna dei gemelii, i due genitori sono finiti in manette .

L'abbandono dei due gemellini

Una storia che proviene dalla Russia, esattamente da Vilyuchinsk, una regione dell'estremo oriente russo: i due genitori, Margarita Yanayeva e il suo compagno Alexey, sarebbero stati arrestati per essersi allontanati di casa lasciando in totale abbandono per quattro giorni i loro gemellini di soli 16 mesi di vita, per godersi una festa tra amici e per bere in compagnia lontano da tutti.

Ad amici e parenti che chiedevano dei bambini la coppia aveva raccontato che i gemellini avevano contratto il coronavirus ed erano quindi ricoverati in ospedale, pertanto nessuno sarebbe potuto andare a trovarli in quanto i medici non gli avrebbero permesso di fargli visita, così come riporta il Daily Mail (quotidiano britannico).

Il ritrovamento in casa dei due piccolini

Dopo qualche giorno dell'allontanamento della coppia dalla loro abitazione la nonna insospettita del prolungato silenzio, si è recata nell'abitazione della famiglia (nonostante il blocco delle regioni) per un controllo, facendo così la triste scoperta.

I due nipotini sono stati lasciati per giorni senza cibo e senza cure igieniche (non era stato cambiato loro nemmeno il pannolino) e purtroppo la tenera età dei bambini non ha concesso loro alcuna via di salvezza.

I soccorsi e l'epilogo finale

Nonostante i soccorsi immediati allertati dalla nonna dei bimbi il maschietto non ce l'ha fatta, è morto dopo aver resistito per quattro giorni senza mangiare né bere, mentre la sorellina è ricoverata in ospedale e versa in stato di coma.

I due genitori sono stati rintracciati ed arrestati con l'accusa di abbandono di minori e ora rischiano fino a 20 anni di carcere.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'ultimo caso in Italia

Non è il primo caso di abbandono di minori registrato; anche in Italia ci sono stati casi di genitori che hanno lasciato i figli soli nella propria abitazione per andare ad ubriacarsi o a drogarsi. L'ultimo caso riportato dai media in questi ultimi giorni è quello di Lecco, in cui una donna madre di quattro figli di cinque, sette, dieci e 14 anni ha lasciato i bambini incustoditi nella propria abitazione per andare ad un festino a base di alcool e droga.

Dopo essere stata denunciata per abbandono di minori, il tribunale per i minorenni ha disposto per la donna il decadimento della podestà genitoriali.