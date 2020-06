L'attuale compagno di Silvia Provvedi, Giorgio De Stefano, è stato arrestato questa mattina nel corso di un blitz organizzato dalle Forze dell'Ordine contro clan della 'ndrangheta di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto a pochi giorni dal lieto evento che Silvia aveva condiviso sui social con tutti i suoi follower. La gemella del duo "Le Donatella" è infatti diventata mamma della piccola Nicole.

Giorgio De Stefano è stato arrestato nel corso di un blitz

La polizia con il coordinamento della Dda della Procura di Reggio Calabria ha condotto un'importante operazione che ha portato all'arresto di 21 persone tra affiliati, capi storici ed elementi di vertice delle potenti cosche della 'ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri attive nella città di Reggio Calabria.

Tra gli arrestati anche Giorgio De Stefano, fidanzato di Silvia Provvedi, nonché padre della loro bambina. Il provvedimento di custodia cautelare non è stato emesso soltanto contro boss conosciuti, ma anche contro chi come Giorgio De Stefano appunto avrebbe vestito i panni dell'imprenditore, pur continuando a comandare da giovane boss.

Detto "il Malefix", da tempo viveva a Milano dove pare facesse la bella vita e frequentasse il jet set. Il clan lo avrebbe spedito nel capoluogo lombardo per gestire i loschi affari del Nord e per non dare troppo nell'occhio. Qui il giovane rampollo pare fosse diventato un imprenditore e un businessman, che non disdegnava le luci dei riflettori. Sembra proprio una beffa del destino per la Provvedi che già in passato aveva sofferto molto per un compagno in carcere.

Silvia Provvedi e la tormentata storia con Fabrizio Corona

Silvia Provvedi si è ritrovata a dover vivere un brutto film già vissuto in passato. Come molti ricorderanno, la sorella di Giulia era fidanzata con Fabrizio Corona. Poi, una mattina l'uomo è stato arrestato ed è rimasto in carcere per più di un anno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Provvedi gli è sempre stata accanto. Molto spesso si recava in carcere per fargli visita e ha tanto lottato per tirarlo fuori dai guai e dalla prigione. Quando Fabrizio Corona finalmente è tornato libero però, le cose tra di loro non sono andate più come prima e così dopo poco i due si sono lasciati.

Ora la storia, ironia della sorte, sembra ripetersi ancora. Di nuovo avvocati, di nuovo il carcere per un suo fidanzato. Tutto questo poi avviene come già detto proprio nei giorni di massima felicità per la nascita della loro prima figlia. Cosa succederà adesso? Giorgio De Stefano riuscirà a risolvere i suoi problemi con la giustizia e godersi la famiglia che si è appena creato? Non resta che aspettare gli sviluppi della vicenda e delle indagini in corso.