Il fattore tempo potrebbe essere un alleato di Alex Zanardi, il campione paralimpico vittima di un terribile incidente stradale con la sua handbike nel pomeriggio di venerdì scorso. I medici infatti, con il passare delle ore, si mostrano sempre più fiduciosi per un suo recupero, pur non escludendo danni neurologici importanti. Una nuova sfida per Zanardi, che ha trascorso la notte presso l'ospedale di Siena in condizioni stabili, ancora in coma farmacologico e intubato. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire le dinamiche di quanto avvenuto sulle strade senesi lo scorso 20 giugno.

Alex Zanardi, i medici fiduciosi: 'Più passa il tempo, più c'è speranza'

Dai primi bollettini di venerdì scorso, la situazione di Alex Zanardi sembra essere migliorata, tanto che i medici non nascondono la speranza di un suo seppur lento e difficile recupero. Dopo l'intervento chirurgico dello scorso 20 giugno, Zanardi è tuttora in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni, a tre giorni dall'incidente, sono stabili, così come riportato dal dottor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza dell'ospedale di Siena. 'Più passa il tempo e le condizioni restano stabili, più c'è speranza di un recupero'.

Al momento quindi, sembra vi sia fiducia sul futuro anche se, sono ancora tutti da valutare gli eventuali danni neurologici.

Zanardi, nei prossimi giorni si cercherà di risvegliarlo dal coma farmacologico

Alla domanda se Alex Zanardi tornerà a essere il campione e l'atleta di prima, il dottor Scolletta ha risposto: 'Lo speriamo e lo auspichiamo', non nascondendo che questa sarà una sfida difficile da affrontare.

I medici che seguono il decorso post operatorio di Zanardi, stanno valutando la situazione e da quanto si apprende, stanno tentando di mantenerlo in condizioni stabili il più a lungo possibile per poi iniziare a risvegliarlo dal coma farmacologico.

Solo in seguito, stando alle parole dei sanitari, si potrà procedere alla valutazione neurologica del paziente.

Incidente Zanardi, continuano le indagini della procura di Siena

Il primo banco di prova per Alex Zanardi sarà il risveglio dal coma. Una fase delicata che darà risposte su eventuali danni neurologici.

Una nuova impresa a cui sarà chiamato il campione che, in questi giorni, è assistito dalla moglie Daniela che non lo lascia un attimo. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha incontrato la donna, la quale si è mostrata soddisfatta e fiduciosa del lavoro dei medici dell'ospedale. Continuano nel frattempo, le indagini della procura di Siena per capire le dinamiche dell'incidente.