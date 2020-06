Un pauroso incidente ha coinvolto poche ore fa il campione Alex Zanardi, 53 anni, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo Tricolore, svoltasi in provincia di Siena, con atleti paralimpici in handbike. L'uomo si è scontrato contro un camion ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Violento scontro in curva durante la gara in handbike

Alex Zanardi è noto per le sue imprese sportive in Formula 1 e Formula Cart ma anche per la sua forza di volontà, che gli ha consentito di rialzarsi in seguito all'incidente del 2001 che gli è costato l'amputazione degli arti inferiori.

Ieri Zanardi ha corso nel senese nella staffetta di Obiettivo Tricolore, una gara che vede protagonisti atleti paraolimpionici. Secondo le testimonianze sulla statale 146 che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia (Siena), il pilota che stava correndo in discesa, si è scontrato con un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto alle 16:45 circa. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara, non è stato ancora accertato se sia stato Zanardi ad invadere l'altra corsia o l'altro conducente. L'atleta è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in ospedale, dove, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e condotto successivamente nel reparto di rianimazione.

Le reazioni all'incidente: la dichiarazione di Conte e le testimonianze sul luogo dell'incidente

Ad assistere sul posto allo schianto c'era anche la compagna di una vita, l'amatissima moglie Daniela, che lo ha prontamente raggiunto in automobile all'ospedale di Siena ed è ora al suo capezzale. Secondo Mario Valentini, commissario della nazionale di Paraciclismo, i soccorsi sono arrivati in maniera celere, appena 20 minuti dopo l'incidente, anche se poi c'è voluto molto per caricare il campione sull'eliambulanza.

Valentini ha voluto aggiungere che la moglie Daniela era accanto a Alex e ha aiutato nei primi soccorsi. La testimonianza dell'uomo è particolarmente significativa perché spiega: 'dopo l'incidente parlava. Sull'ambulanza non lo so'.La notizia che Zanardi fosse in grado di interagire dopo lo scontro riempie di speranza i social, inondati in queste ore di messaggi di speranza, affetto, solidarietà e preghiera il campione tanto amato.

Ma virtualmente si stringono accanto a lei tutti i tifosi italiani. Hanno in particolar modo voluto far sentire la loro vicinanza al campione molte personalità pubbliche, tra le quali spicca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sul suo profilo twitter ha scritto: 'Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te'.