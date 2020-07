C'è molta apprensione per la sorte di Naya Rivera, attrice statunitense di appena 33 anni nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Santana Lopez nella serie tv Glee, grande successo in tutto il mondo. Nella giornata di ieri l'attrice, insieme al figlio di quattro anni, è andata a fare una gita con una barca a noleggio sul lago Piru, in California. Quando gli addetti al noleggio non hanno visto i due rientrare, hanno iniziato la ricerca. Il piccolo è stato ritrovato nell'imbarcazione, ma della madre non c'era nessuna traccia. Le autorità la stanno cercando da ore ma, secondo quanto dichiarato dalla Knbc, il timore è che l'attrice possa essere annegata.

Il bambino ha raccontato di essere andato a nuotare in compagnia della mamma

Come già detto, Naya e il figlio Josey nella giornata di ieri hanno noleggiato una barca per andare a fare una gita sul lago Piru, situato nella Contea di Ventura, in California. Quando i noleggiatori hanno visto che all'orario prestabilito i due non erano ancora tornati, si sono insospettiti e hanno iniziato la ricerca. Ed è in questo modo che è stato ritrovato il piccolo, che fortunatamente era illeso e ancora sull'imbarcazione. Jorsey ha raccontato di aver abbandonato l'imbarcazione insieme alla mamma per fare una nuotata. La donna, però, non ha mai fatto ritorno. Le autorità hanno così dato per ufficialmente scomparsa l'attrice: i sommozzatori hanno proseguito le ricerche per ore, ma al momento senza risultati.

Con il buio le operazioni delle autorità si sono interrotte, ma riprenderanno all'alba.

Knbc: 'Le autorità temono che Naya sia annegata'

Secondo quanto riferito dalla Knbc, emittente locale di Los Angeles, le autorità temono che Naya sia annegata nel lago. Intanto su Twitter l'hashtag #Naya è in tendenza e sono molti i commenti di speranza da parte dei numerosissimi fan della serie.

Antonella, ad esempio, scrive: "Ho il cuore in gola, ve lo giuro. Spero con tutta l'anima che Naya venga ritrovata e che si possa ricongiungere con il proprio figlio".

Nonostante la sua giovane età, Naya vanta numerose partecipazioni a film e serie tv importanti. Oltre al già citato Glee, Naya ha recitato in Willy, il Principe di Bel Air, Baywatch e Csi Miami.

L'attrice è anche parte del cast di Step Up: High Water, serie che vanta già due stagioni ma che in Italia non è stata ancora trasmessa in televisione. Nella giornata di ieri, poche ore prima della scomparsa, Naya aveva pubblicato una immagine sul suo profilo Twitter, che la ritrae in un momento di affetto proprio con suo figlio. Nella didascalia un messaggio d'amore: "Solo noi due". La speranza è che i due possano tornare ad abbracciarsi presto.