Un bambino di due anni è stato morso sul volto dal cane di famiglia mentre giocava con lui nel giardino, davanti agli occhi dei suoi genitori. È accaduto l'8 luglio in tarda serata, intorno alle dieci di sera in via Po, a Parma. Il piccolo inizialmente era grave, ma le sue condizioni sono migliorate durante la notte dell'incidente e al momento è ricoverato presso l'ospedale Maggiore nel reparto maxillo-facciale, con un mese di prognosi.

La ricostruzione dell'accaduto

Cosa sia avvenuto con esattezza non è ancora chiaro, ma stando alle prime testimonianze, il bambino era con in giardino e stava giocando, come di consueto, insieme al cane.

All'improvviso, inspiegabilmente, l'animale l'avrebbe aggredito al volto, provocandogli delle lesioni profonde. All'inizio si era temuto il peggio, in quanto il piccolo perdeva troppo sangue, ma pare che durante la notte il suo quadro clinico si sia stabilizzato. Secondo i genitori della vittima, ancora sconvolti per l'accaduto, il cane non aveva mai dato segni di violenza e instabilità prima di questo episodio; per questo ancora non si spiegano i motivi del suo gesto.

L'intervento dei soccorsi

Gli operatori del 118 sono subito intervenuti sul luogo dell'incidente con l'ambulanza e l'automedica della Croce Rossa locale. Sono giunti sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e hanno interrogato i genitori del piccolo per ricostruire come siano avvenuti i fatti.

Al momento, l'ipotesi più accreditata è che il bimbo possa aver fatto qualche movimento brusco che abbia urtato l'animale, inducendolo a reagire in quel modo.

Una vicenda analoga

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Un mese fa a Martina Franca, in provincia di Taranto, una bambina di appena otto anni è stata aggredita da un bulldog, riportando ferite al braccio e alla testa, mentre andava in bicicletta con una sua amica.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il cane, inspiegabilmente è uscito da un cancello e si è scagliato contro la bambina, la quale ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. L'animale, privo di guinzaglio e di museruola, l'ha azzannata in diverse parti del corpo. La padrona del cane ha cercato invano di allontanarlo dalla vittima, ma solo l'intervento di altre persone è riuscito a sottrarre la piccola dalle grinfie dell'animale.

I soccorsi sono giunti nell'immediato sul posto e hanno trasportato la bambina all'ospedale di Martina Franca.