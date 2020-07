Claudio Nicoletti, un uomo di appena 53 anni, è stato colpito da un infarto, subito dopo aver svolto il proprio lavoro in maniera esemplare, riuscendo a salvare il proprio padre di 81 anni dalle fiamme di un incendio. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino nonostante in quel momento non fosse in servizio, non ha esitato ad intervenire per soccorrere il proprio papà quando ha visto le fiamme divampare. Claudio, infatti, è riuscito a mettere in salvo l'anziano, aiutando anche i propri colleghi ad allontanare le persone dalla zona e a spostare le bombole di gas che erano presenti all'interno dell'abitazione e nelle vicinanze.

Salerno: vigile del fuoco prima salva il papà da un incendio, poi muore per infarto

Tuttavia, quando tutto sembrava essere andato per il meglio, Claudio Nicoletti è stato colto improvvisamente da un malore e, nonostante l'arrivo dei soccorsi e il trasporto immediato e d'urgenza a bordo di un eliambulanza verso l'ospedale Ruggi di Salerno, per l'uomo non c'è stato proprio nulla da fare. Un infarto l'ha portato via precocemente mentre era a bordo del mezzo, senza neanche dare il tempo di arrivare a destinazione, strappandolo all'affetto dei suoi cari.

L'episodio è accaduto a Salerno: la ricostruzione dei fatti

La tragedia si è consumata in una traversa lungo via Magna Grecia, in località Borgonuovo.

Secondo le prime informazioni venute fuori, le fiamme sarebbero partite da una villetta della zona per poi propagarsi su di un garage auto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno fatto sì che il fuoco divampasse e causasse l'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che, anche grazie all'aiuto di Claudio, hanno domato immediatamente le fiamme e messo in sicurezza l'area colpita dalle fiamme.

Salerno: soltanto qualche ustione per l'anziano; Claudio lascia moglie e figli

Per l'anziano padre, proprietario della casa, tempestivamente soccorso dal personale del pronto soccorso, soltanto qualche ustione che comunque non pare essere grave. Claudio, invece, che viene ricordato come un marito e un padre esemplare, ha avuto la peggio.

Lascia la propria moglie e i suoi due figli, che adesso sono in attesa di poter celebrare il suo funerale per dargli un ultimo saluto. Lavorava come vigile del fuoco presso il distaccamento di Eboli ed era molto apprezzato da tutti i colleghi.