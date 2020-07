Un ragazzo di 21 anni, Francesco Caleca, ha perso la vita in un incidente stradale: la comunità di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è distrutta per la scomparsa del giovane. Lo scontro, avvenuto tra la moto guidata dal 21enne e una Polo, ha procurato delle ferite che si sono rivelate fatali per il ragazzo che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e gli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso.

Schianto a Castellammare Del Golfo: vittima Francesco, 21enne del posto

Il tragico incidente si è consumato a Castellammare del Golfo, in via Porta Fraginesi.

Secondo una prima ricostruzione, Francesco, conosciuto da tutti come Ciccio, era in sella alla sua moto, una Yamaha, quando si sarebbe scontrato con la Volkswagen Polo per poi schiantarsi contro il muro che delimita la carreggiata. Il violento impatto non ha dato modo di sperare sulle condizioni della giovane vittima che è morta sul colpo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Castellammare Del Golfo. Purtroppo per Francesco i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell'ordine hanno provveduto a isolare la zona e ad effettuare gli opportuni rilevamenti del caso. Gli elementi, ancora al vaglio degli inquirenti, serviranno a definire l'esatta dinamica dell'incidente e a stabilire eventuali responsabilità.

Sulla dinamica dell'incidente che ha tolto la vita a Ciccio Caleca lavorano gli inquirenti

Il sinistro è avvenuto ieri, 14 luglio, durante la serata in cui a Castellammare si festeggia santissima Maria del Soccorso e nella chiesa dedicata alla patrona in quel momento si trovava in sindaco, sconvolto per quanto accaduto.

Il primo cittadino, Nicolò Rizzo, quando ha appreso la notizia si è unito al dolore della famiglia Caleca. "Unita in preghiera dalla Chiesa Madre, l'amministrazione comunale molto addolorata esprime il suo cordoglio".

L'incidente che ha strappato la vita a Francesco ha sconvolto tutta la comunità che anche sul web ha espresso il suo dolore.

In molti hanno salutato "Ciccio," con frasi ricche di affetto.

Castellammare del Golfo piange la scomparsa del giovane

Sulla pagina del gruppo dedicato alla cittadina di Castellammare Del Golfo, la foto di Francesco appare in copertina e centinaia di amici e conoscenti, ancora increduli, hanno dedicato il proprio pensiero al 21enne. "Un abbraccio, mille sorrisi, mille avventure" si legge in uno dei ricordi dedicati a Francesco, conosciuto da tutti come un ragazzo gentile, altruista e sempre proprio a sorridere.