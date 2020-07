In pieno periodo di pandemia che ha posto l'America tra uno dei Paesi più colpiti, gli chef di un prestigioso locale di Chicago hanno ideato un piatto speciale atto a rappresentare il Coronavirus. Per ironia della sorte tra il personale del ristorante si è riscontrato un caso di positività al virus che ha spinto i gestori del locale alla temporanea chiusura dell'attività. La creazione della nuova pietanza, pensata come attrattiva per la clientela, ha suscitato reazioni di sdegno tra la stessa a cui è conseguito il ritiro del piatto dal menù a pochi giorni dalla sua creazione.

Creano il dolce ed è polemica

La proposta culinaria, nata dalla fantasia degli chef di un rinomato ristorante statunitense, delineava alla perfezione i contorni del Sars-Cov-2 mostrandone una fedele percezione visiva. L'idea era stata quella di creare un composto sferico di crema pasticciera e cocco con sfumature di colore grigio e blu, puntellato con pepe di szechuan e lamponi liofilizzati: il canapé. Il nuovo dessert della casa inventato nel famoso ristorante di Chicago Alinea, ritenuto dagli esperti gastronomici uno dei migliori al mondo, era stato pensato per esorcizzare l'evento pandemico che ha colpito la popolazione mondiale. La singolare creazione non aveva però riscosso il successo sperato, innalzando al contrario un polverone di polemiche tra clienti ed esperti: da una parte c'era chi la considerava una proposta divertente e dall'altra veniva invece recepita come una mancanza di rispetto nei confronti delle vittime del coronavirus.

La controversia, che ha posto al centro della discussione la nuova pietanza, ha costretto i gestori a rimuovere il canapé dal menù del famoso ristorante.

Si rileva un positivo al virus e l'attività chiude

La storia si sarebbe potuta concludere così, come una spiacevole parentesi a cui poter porre rimedio, senonché di lì a poco le pagine dei giornali locali hanno annoverato tra la cronaca il nome del lussuoso ristorante; uno dei dipendenti è risultato positivo al coronavirus costringendo così l'Alinea a chiudere temporaneamente i battenti.

Di fatto la decisione non ha avuto alcuna imposizione dalle autorità sanitarie, ma è stata presa in piena autonomia dai proprietari del locale ai fini del controllo sanitario di tutti gli operatori dell'attività. Il ristorante, chiuso da pochi giorni, appartiene ad una catena in cui si sono registrati altri quattro casi di positività tra il personale dipendente ed è già in fase di riapertura, così come riporta il sito della guida locale BookClubChicago.

"Il primo dipendente del ristorante risultato positivo sta bene, ha solo sintomi lievi", hanno specificato i gestori del locale, aggiungendo di aver dato "priorità e sicurezza alla salute del personale e dei clienti".