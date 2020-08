Briatore positivo alla Covid-19: da ieri la notizia sta suscitando reazioni polemiche. Tra i commenti avversi, c'è quello di Cecilia Strada, figlia di Gino, medico fondatore di Emergency. Ex presidente della stessa ong, Cecilia Strada ha dedicato un tweet a commentare il fatto, scatenando, a sua volta, altre polemiche.

'Briatore supererebbe un altro lockdown', tweet polemico

Cecilia Strada, figlia 41enne del fondatore di Emercency, ha dedicato un cinguettio alla vicenda di Flavio Briatore. Come ormai noto, inizialmente è stato il settimanale L'Espresso a diffondere la notizia che il 70enne ex manager della Formula 1, era stato ricoverato in condizioni serie.

A seguire, c'è stata la smentita da parte dello staff e dello stesso imprenditore che ha detto di essere andato all'ospedale San Raffaele di Milano per una prostatite. Il risultato dell'analisi del tampone faringeo fatto al momento del ricovero, ha però rivelato la positività di Briatore alla Covid-19. In questo rapido susseguirsi di notizie, altrettanto velocemente si sono scatenati commenti di ogni genere.

Ieri, Cecilia Strada via tweet ha scritto: "Comunque vorrei ricordare che Briatore supererebbe un altro lockdown e troverebbe sempre un letto di intensiva. Invece noialtri, i nostri parenti e i nostri amici forse no, perciò noialtri mascherina, igiene delle mani, distanze e smettiamo di comportarci da str***i, grazie".

Il manager è nell'occhio del ciclone per il suo Billionaire di Porto Cervo diventato un focolaio in Sardegna con oltre 60 casi di positività al coronavirus e un barman ricoverato in terapia intensiva. Il locale è stato chiuso anticipatamente da Briatore dopo le polemiche sugli assembramenti nelle discoteche a Ferragosto e l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il tweet di Cecilia Strada, allude al fatto che l'imprenditore, se dovesse ammalarsi, supererebbe la situazione in modo diverso da cittadini non abbienti.

Comunque vorrei ricordare che #Briatore supererebbe un altro lockdown e troverebbe sempre un letto di intensiva. Invece noialtri, i nostri parenti e i nostri amici forse no, perciò noialtri mascherina, igiene delle mani, distanze e smettiamo di comportarci da stronzi, grazie ❤ — Cecilia Strada (@cecilia_strada) August 26, 2020

Tweet su Briatore, commenti degli utenti

L'esternazione di Cecilia Strada non è piaciuta a tutti.

C'è chi l'ha aspramente criticata: "Ma non diciamo s*******e - ha scritto un utente - nei periodi 'caldi' i letti di intensiva non li trovava nessuno e purtroppo non sono stati sufficienti a salvare tante persone ormai compromesse; al massimo hanno vissuto qualche giorno in più. Non facciamo facile demagogia ora che sono liberi". Un altro ha scritto: "Commento più banale non poteva che scaturire da lei. Poi ci chiediamo come mai vincono le destre! Con queste perle dove cavolo vogliamo andare?".

C'è poi chi ha sottolineato il fatto che anche la sociologa, già presidente della Ong Emergency, nel caso dovesse ammalarsi, in quanto figlia di Gino Strada, avrebbe un trattamento privilegiato, ben diverso da quello di cittadini qualsiasi.

"La figlia di Gino Strada, si definisce 'noialtri'. Lei, troverebbe posto immediatamente, 'noialtri', forse no. Lei fa parte, suo malgrado dei voialtri", ha scritto qualcuno. E un altro ha aggiunto: "Non sia ipocrita". La replica di Cecilia Strada è stata che secondo lei, se finissero i posti negli ospedali pubblici, una persona facoltosa potrebbe allestire una terapia intensiva privata.

Tra i molti commenti che danno ragione alla figlia di Strada, c'è chi l'ha redarguita: "Smettetela di soffiare sull'invidia sociale fate pena, un altro. in Italia ci sono 66 persone in terapia intensiva. Oggi i test sono di più, e soprattutto mirati. Briatore difende l’economia che poco interessa a certe sfere politiche".

Briatore, difese social

Tra i tanti attacchi giunti in queste ore a Briatore, c'è stato quello di Andrea Severini, marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Su Instagram ha pubblicato la foto di una donna con sopra la scritta: "Non ce n’è prostatite". Si tratta della foto modificata della signora che dalla spiaggia di Mondello aveva detto alle telecamere: "Non ce n’è Coviddi".

Ieri, ospite di 'In Onda', Daniela Santanchè, definendosi una delle sue migliori amiche, ha rivelato che Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano ma non per la Covid-19, e non è affatto in condizioni critiche. L'ex moglie, Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio via Instagram per dire che Briatore sta bene.

Mara Carfagna, esponente di Forza Italia, ha scritto sul suo profilo Facebook: "La notizia del ricovero di Flavio Briatore per Covid ha scatenato commenti osceni e inaccettabili. Non è il momento delle polemiche. È il momento di augurare pronta guarigione a Briatore e a tutti quelli che in queste ore stanno lottando contro il virus". Giorni fa, Briatore aveva attaccato i virologi dicendo che hanno terrorizzato l'Italia, e il il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, per la chiusura del Billionaire. Ragnedda, ora, gli ha inviato gli auguri di pronta guarigione.