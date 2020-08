Un bambino di 16 mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel brindisino, tra Erchie e Oria. Con lui in macchina c'erano la madre e la sorellina che non hanno riportato gravi conseguenze. I carabinieri indagano sulla dinamica del sinistro avvenuto tra la macchina guidata dalla donna e un altro veicolo.

Incidente sulla provinciale per Oria: muore un bambino di 16 mesi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì, 10 agosto, sulla strada provinciale che collega Erchie a Oria, in provincia di Brindisi. Una Lancia Delta con a bordo un donna e i suoi due bambini si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un altro veicolo proveniente dal senso opposto.

L'impatto è stato fatale per uno dei due bambini che ha perso la vita a soli 16 mesi. Entrambi i figli della donna erano in macchina nel proprio seggiolino, sul sedile posteriore. Il guidatore dell'altra vettura, una Ford Focus, non ha riportato gravi ferite, così come anche la donna e l'altra bambina. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e le forze dell'ordine.

Sul posto i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica del sinistro

All'arrivo dei soccorsi sanitari, il piccolo era già in condizioni disperate, ma il personale ha tentato di tutto per salvargli la vita. Nonostante le diverse manovre di rianimazione il bambino si è spento durante il trasporto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il personale del 118 ha provveduto al trasferimento in ospedale anche della madre e dell'altra bambina, fortunatamente in condizioni non preoccupanti.

Secondo le prime informazioni, il bimbo di 16 mesi sarebbe deceduto in seguito ad un trauma toracico riportato a causa del violento impatto.

Entrambi i guidatori sono stati sottoposti ai test tossicologici come da prassi

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e la salma della piccola vittima è stata messa a disposizione del pubblico ministero di turno, Luca Miceli, del tribunale di Brindisi.

Come da procedura, i due guidatori sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici. La famiglia che ha subito il grave lutto risiede a Torre Santa Susanna, un paese poco distante dal luogo della tragedia. Il padre della vittima è stato informato mentre era al petrolchimico di Brindisi, dove lavora come dipendente, e due colleghi lo hanno accompagnato sul luogo dell'incidente.

Le comunità di Erchie e Torre Santa Susanna sono scosse dal grave accaduto che ha strappato la vita a un bambino così piccolo. Si attendono aggiornamenti sui risultati dei test effettuati e sulla dinamica dell'incidente.