Un uomo di 61 anni nella mattinata del 9 agosto è precipitato da una scogliera a Santa Maria di Leuca, nota località turistica in provincia di Lecce. Secondo quanto scrivono i media locali, il 61enne (di professione imprenditore e originario di Gagliano del Capo) si trovava sul tratto di scogliera che affaccia sulla strada provinciale 214. A un certo punto avrebbe perso l'equilibrio cadendo in un punto molto impervio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, in particolare le ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Tricase, competenti per il territorio.

Uomo tratto in salvo con un elicottero

Via mare sono arrivate le imbarcazioni della guardia costiera. I militari della capitaneria di porto hanno cercato di rassicurare l'uomo che era rimasto sulla scogliera. Nel frattempo, vista la situazione, è stato fatto decollare un elicottero dei vigili del fuoco da Bari, che dopo pochi minuti ha raggiunto il punto indicato. Dal velivolo si è calato un operatore del Nucleo Saf, che ha issato la vittima della caduta a un verricello portandola sul mezzo. L'elicottero è poi partito alla volta dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce con urgenza. Arrivato presso il nosocomio salentino, il 61enne è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Da quanto si apprende dai sanitari l'uomo non rischia la vita, ma ha riportato un trauma cranico, contusioni multiple e probabili fratture.

Secondo quanto scrive Lecce Prima, durante tutte le operazioni di soccorso il 61enne è rimasto vigile e cosciente. I soccorritori hanno deciso di optare per l'elisoccorso in quanto non ci sono state le condizioni di sicurezza adeguate per raggiungere l'uomo né via terra, né via mare.

In quel punto si trovano numerose grotte

Il luogo dove è avvenuto l'incidente si trova nei pressi di un noto ristorante salentino e non distante da alcune celebri grotte, in particolare la Grotta della Stalla, la Caverna dei Giganti e le Grotta delle Tre Porte. Quando sono giunti i primi mezzi di soccorso gli operatori hanno subito compreso che il 61enne fosse ferito, ma non si riusciva a capire bene quali traumi avesse subito.

L'uomo caduto dalla scogliera è titolare di un'azienda produttrice di calze. Quanto accaduto in provincia di Lecce non è l'unico episodio del genere che si verificato in Italia nel corso di questa estate. Il 28 giugno scorso una ragazzina di 12 anni residente a Bergamo è caduta da una scogliera in Sardegna, a Tortolì (Nuoro), facendo un volo di sette metri. Anche in quel caso si era reso necessario l'intervento di un elicottero per poterla soccorrere.