Un uomo di 75 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Torchiarolo (Brindisi) per porto abusivo di arma in luogo pubblico e minaccia grave. Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, il 75enne, nella giornata del 12 agosto scorso, avrebbe minacciato con un coltello un 14enne presso la marina di Torre San Gennaro, in quanto sarebbe stato infastidito dagli schizzi d'acqua provocati dai tuffi del ragazzino. La vittima, in questi ultimi giorni, si è recata insieme ai genitori presso la caserma dei carabinieri di Torchiarolo per sporgere denuncia verso l'uomo.

Il 75enne sottoposto a perquisizione personale

Il 75enne che ha minacciato il giovane è residente in provincia di Novara. Quando i militari dell'Arma hanno ricevuto la segnalazione hanno provveduto subito a rintracciare l'uomo, sottoponendolo a perquisizione personale. Nel corso delle operazioni, l'autore del misfatto è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 15 centimetri. L'arma è stata mostrata al 14enne, il quale ha riconosciuto l'oggetto come quello usato nei suoi confronti dal 75enne. Il coltello, come da prassi in questi casi, è stato sottoposto a sequestro. Secondo quanto riferisce Brindisi Report il minore si trovava in compagnia di alcuni suoi amici. Il 75enne era invece impegnato in una battuta di pesca sportiva.

Torre San Gennaro è una delle località marittime più frequentate della costa sud brindisina. Sul caso sono comunque ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri e non è escluso che nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, possano conoscersi ulteriori particolari sulla vicenda.

L'uomo denunciato è in stato di libertà

L'autore della minaccia nei confronti del minore, come già detto in precedenza, è stato denunciato per possesso di arma illegittima in luogo pubblico e attualmente si trova in stato di libertà. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, sia le generalità del 75enne sia quelle del minore minacciato da quest'ultimo non sono state rese note.

Quanto accaduto a Torre San Gennaro non è l'unico episodio del genere che si verifica in provincia di Brindisi. Il 1° agosto scorso un 43enne residente a San Pietro Vernotico è stato denunciato sempre in stato di libertà per minaccia aggravata nei confronti della sua compagna. In quest'ultimo caso l'uomo ha minacciato la donna con un coltello lungo 19 centimetri ed è stata lei stessa a chiedere aiuto ai carabinieri della locale stazione.