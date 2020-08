Un giovane di 16 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in Calabria, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Il ragazzo era stato ricoverato d'urgenza in ospedale nella giornata di domenica 16 agosto, giorno in cui si è verificato l'incidente. Le sue condizioni di salute sono apparse gravissime fin da subito. Il personale medico non è riuscito a salvarlo, nonostante abbia tentato di fare il possibile. Nella giornata di oggi, sabato 22 agosto, il ragazzo è deceduto presso l'ospedale di Cosenza.

Calabria, a 16 anni muore a causa di un incidente stradale

Si chiamava C. S. e aveva solo 16 anni il giovane che nella giornata di oggi, 22 agosto, è deceduto presso l'ospedale di Cosenza dove era stato ricoverato sei giorni fa, dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo la strada statale 106 jonica, nei pressi del comune di Corigliano-Rossano, in località Momena.

Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è andato a scontrare contro un’autovettura, una Fiat 600, con a bordo due persone. L'automobile a causa del violento impatto si è ribaltata su un fianco.

Sul luogo dell'incidente si erano recati rapidamente i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco. Il personale sanitario aveva in un primo momento cercato di stabilizzare il giovane, che è sembrato essere fin da subito il più grave. In seguito il 16enne è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale Giannettasio di Rossano.

I medici, però, notando le sue gravi condizioni di salute, hanno poi deciso di trasferirlo presso l'ospedale Annunziata di Cosenza. I due occupanti della Fiat 600 erano invece stati estratti dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e soccorsi dai sanitari. Fortunatamente avrebbero riportato solo lievi escoriazioni.

Il 16enne, invece, dopo diversi giorni trascorsi in ospedale a lottare tra la vita e la morte, poche ore fa è deceduto. Le sue condizioni di salute si sono infatti ulteriormente aggravate con il passare delle ore, e nonostante i medici abbiano tentato di fare il possibile per salvargli la vita, non ci sono riusciti.

Sull'intera dinamica stanno indagando le forze dell'ordine, le quali immediatamente dopo l'incidente hanno effettuato tutti i rilievi utili del caso per poter stabilire la dinamica ed eventualmente accertare se ci siano state delle responsabilità.