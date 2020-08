Giallo a Crema. Una donna di 39 anni, Sabrina Beccalli, è scomparsa il giorno di Ferragosto. La sua auto, una Fiat Panda, è stata rinvenuta carbonizzata nelle campagne di Vergonzana. All'interno è stato trovato anche il corpo senza vita di un cane che, però, non apparterebbe alla donna.

Sul caso di Cronaca Nera stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Cremona. "Allo stato attuale" - ha dichiarato il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto - "nessuna ipotesi viene esclusa".

La scomparsa di Sabrina

Sabrina, separata da tempo, vive con il figlio adolescente (15 anni da compiere) a San Bernandino, quartiere suburbano posto alla periferia est di Crema, oltre il fiume Serio.

Sabato, giorno di Ferragosto, in mattinata ha la donna lasciato il ragazzo ad alcuni amici affinché lo accompagnassero in piscina ad Antegnate (in provincia di Bergamo). Lei, poi, li avrebbe dovuti raggiungere a mezzogiorno.

Invece, Sabrina, non è mai arrivata al parco acquatico. E nessuno l'ha più vista o sentita. I familiari, preoccupati, hanno cominciato a cercarla e, non riuscendo a rintracciarla, hanno fatto scattare l'allarme. Amici e parenti non sanno spiegarsi cosa le sia accaduto. La 39enne, infatti, sembrava serena. Proprio venerdì 14 agosto, in serata, era passata dal parroco di quartiere, don Lorenzo Roncali, per annunciargli che aveva trovato un lavoro. Dopo tante difficoltà, finalmente, aveva la possibilità di risollevarsi economicamente.

Il ritrovamento dell'auto di Sabrina

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto, nelle campagne di Vergonzana, frazione di Crema, una Fiat Panda è andata fuoco. I vigili del fuoco, allertati da alcuni residenti, sono subito intervenuti e hanno domato le fiamme. Sul posto, come da protocollo, sono intervenuti anche i carabinieri del vicino comando.

Gli uomini dell'Arma, dopo aver eseguito i rilievi del caso, sono risaliti al proprietario dell'autovettura e hanno scoperto che l'utilitaria era intestata Sabrina Beccalli. Così, hanno provato, invano a mettersi in contatto con lei.. Nella giornata di domenica 16 agosto, i militari, hanno provato nuovamente a rintracciare la donna e, nella speranza di trovarla, hanno ascoltato alcuni suoi familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo della Fiat Panda, sarebbe di natura dolosa. La tesi è rafforzata dal fatto che, all'interno del veicolo, i pompieri hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un cane. Da quanto si apprende, però, Sabrina, non ha mai avuto un animale domestico.

In queste ore, proprio a Vergonzana, è stato allestito un campo base per le ricerche. Alle operazioni stanno prendendo parte carabinieri, vigili del Fuoco e uomini della Protezione Civile. Al momento, tutte le piste investigative sono aperte. Come riportato da Fanpage, non si esclude nemmeno che la scomparsa della 39enne sia in qualche modo legata ad una rissa avvenuta un mese fa nella cittadina lombarda. Il 15 luglio scorso, infatti, nel rione di San Bernandino, un 46enne pregiudicato ha accoltellato un uomo di 54 anni.

Entrambi, sarebbero stati legati sentimentalmente alla Beccalli.