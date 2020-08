Martedì 25 agosto, una bambina di quattro anni è precipitata da una finestra del secondo piano di un'abitazione in via Arnaldo Terzi a Setri Levante, in provincia di Genova. Sulla base di quanto ricostruito finora, la piccola poco prima dell'accaduto, stava giocando a nascondino con il fratello di cinque anni e il cugino di 14. Attualmente è ricoverata in condizioni gravi nell'istituto Gaslini di Genova.

Una prima ricostruzione dell'accaduto

I genitori erano entrambi a lavoro, la bambina era così a casa della zia che sarebbe uscita per qualche minuto prima dell'incidente per delle commissioni. I bambini, soli in casa, erano intenti a giocare a nascondino, quando la piccola sarebbe salita su una sedia situata sotto una finestra e improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio cadendo di sotto.

La piccola è precipitata su un poggiolo sottostante, urtando la schiena contro una ringhiera. A dare l'allarme è stato il ragazzo più grande, il quattordicenne che ha chiamato prima la madre e poi il 118. Come riportato dal quotidiano Today, il ragazzo non trovando la cuginetta, si sarebbe accorto della sedia posizionata accanto alla finestra e affacciandosi, avrebbe visto la bambina riversa sul terrazzo di sotto.

Il momento del soccorso

I sanitari sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la piccola all'eliporto più vicino per trasferirla poi con l'elicottero "Drago" dei Vigili del fuoco all'Istituto Gaslini. Anche i pompieri hanno partecipato ai soccorsi, estraendo la bambina dalla tettoia sulla quale era rimasta incastrata dopo l'impatto.

Gli operatori sanitari hanno poi eseguito le manovre di rianimazione, dopo le quali la bambina ha ricominciato a respirare.

La direzione del Gaslini ha reso noto che al momento la piccola è in prognosi riservata, intubata e in coma farmacologico, nella terapia intensiva neonatale e pediatrica. Pare che abbia riportato un grave trauma cranico.

I medici stanno facendo il possibile per cercare di salvarle la vita, le prossime ore saranno decisive per lei.

Le indagini in corso

I carabinieri di Sestri Levante intervenuti anch'essi sul posto, stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto, valutando soprattutto il fatto che i bambini fossero soli in casa quando la bambina è precipitata dalla finestra dell'abitazione.

A breve inoltreranno una relazione alla Procura. Per ora non è stato preso alcun provvedimento, in quanto come spiegato dal procuratore Francesco Cozzi, per mettere in campo un'ipotesi di abbandono di minori occorrerebbe comprendere se la piccola fosse realmente in pericolo. "Le indagini lo diranno", ha chiosato Cozzi.