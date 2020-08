La pandemia di Coronavirus continua ad occupare le colonne dei principali quotidiani italiani e internazionali. Nelle ultime ore, ha fatto molto discutere la notizia del presunto ricovero per Covid-19 di Flavio Briatore, avvenuto al San Raffaele di Milano la scorsa domenica.

Secondo Il fatto quotidiano, l'ex team manager in Formula 1 di Renault e Benetton sarebbe risultato positivo al coronavirus in seguito ad un check-up nella struttura milanese effettuato per dei sintomi da polmonite. In un intervento concesso a Il Corriere, l'imprenditore ha, però, dichiarato di essere stato ricoverato per una prostatite.

E non solo. Ha, inoltre, confermato che, in occasione del suo ricovero, si è sottoposto al tampone, per poi dichiarare di essere in attesa dei relativi risultati.

L'esito ha confermato la positività di Briatore al patogeno.

Flavio Briatore rompe il silenzio sul suo ricovero

L'ex team manager in Formula 1, Flavio Briatore, è al centro dell'attenzione mediatica perché, a quanto pare, contagiato dal Covid-19. Secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, l'imprenditore 70enne a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life, una volta ricoverato nel Milanese domenica 24 agosto, sarebbe stato sottoposto ad una tac ai polmoni per sintomi seri da polmonite e ad un tampone sul patogeno, da cui sarebbe risultata la sua positività.

Tuttavia, nella sua ultima intervista concessa a Il Corriere della Sera, il diretto interessato ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute ridimensionando in particolare quanto emerso sulla sua sospetta infezione da Covid-19.

“Ho solo una prostatite forte. Mi sento bene”. In occasione del suo intervento, poi, il noto imprenditore ha confermato di essersi sottoposto al tampone sul Coronavirus.

“Ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Può darsi che lo sia", ha quindi precisato.

L'imprenditore è risultato positivo al tampone sul coronavirus

Dopo il contenuto della nuova intervista di Flavio Briatore, è emersa in rete la conferma della positività dell'imprenditore 70enne al tampone sul coronavirus, a cui è stato sottoposto poco prima di essere ricoverato al San Raffaele di Milano.

A riportare l'aggiornamento in questione è la nota dell'Irccs San Raffaele, che evidenzia dei particolari sul ricovero del patrono del Billionaire di Porto Cervo. "Si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 - si legge sulla nota del San Raffaele -. Ed è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo".