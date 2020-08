Mariella Mondello, la cognata di Viviana Parisi, la 43enne scomparsa il 3 agosto nei pressi dell'autostrada Messina-Palermo insieme a suo figlio Gioele di 4 anni, ha dichiarato al Corriere della Sera che la donna aveva sofferto di un periodo di stress durante il lockdown da coronavirus. "Ma adesso stava meglio - ha raccontato la donna - Il giorno in cui è sparita non era emerso alcun segnale di stranezza".

Il momento della scomparsa di madre e figlio

Sulla base di una prima ricostruzione dei fatti, lunedì Viviana Parisi ha preparato qualcosa per il pranzo che avrebbe dovuto consumare in famiglia al suo ritorno, ed è uscita da casa sua, a Venetico, per raggiungere il centro commerciale di Milazzo, insieme a suo figlio Gioele.

Qualche giorno prima della sua scomparsa, aveva detto a sua sorella Denise di dover andare a comprare un paio di scarpe nuove a suo figlio, e invece è scomparsa nel nulla a 100 km da Venetico, dopo aver avuto un lieve incidente sull'autostrada Messina. Un testimone ha raccontato di averla vista scavalcare il guardrail con suo figlio e allontanarsi nelle campagne. Le ricerche sono partite da lunedì pomeriggio, quando il marito ha lanciato l'allarme non vedendoli tornare a casa. "Io non ho idea di cosa sia successo a mia moglie. So soltanto che adesso devo rispondere alla polizia", ha asserito Daniele Mondello, il marito della donna scomparsa.

La madre di Viviana Parisi è visibilmente provata

La signora Carmela, che continua a piangere e a pregare per sua figlia, ha espresso le sue ipotesi sull'accaduto: "Ho paura che abbia potuto battere la testa durante l'incidente.

Che sia in stato confusionale e che abbia preso il bambino perché aveva paura". Secondo la signora Carmela sua figlia potrebbe essere ancora tra le campagne, in qualche deposito di attrezzi, o magari potrebbe essersi spostata verso il mare. "Devono fare di tutto per trovarla", ha sottolineato la donna, che ha anche spiegato che sua figlia non avesse particolari problemi familiari: "Solo qualche litigio, come in tutte le coppie".

Ma in questa vicenda potrebbe esserci qualcosa di più. Lo sostiene mamma Carmela e lo conferma anche Mariella Mondello, la cognata di Viviana. "È molto provata per via del Covid: per mesi ha vissuto nel terrore di ammalarsi e che si potesse ammalare suo figlio". Durante il lockdown, secondo il racconto delle due, Viviana Parisi è stata anche accompagnata in ospedale e i medici avrebbero confermato lo stato di depressione dovuto a quest'ansia che la turbava.

"È una bravissima madre, molto presente", ha specificato Mariella Mondello.

Proseguono le ricerche

Intanto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la forestale stanno continuando a cercare la 43enne e il figlio scomparsi in autostrada, con l'ausilio di cani, droni e elicotteri. Ma non si trovano. Nella mattinata di ieri, la Procura di Patti ha aperto un'indagine ed ha ascoltato il marito della donna, Daniele Mondello. Gli inquirenti non abbandonano la pista di un allontanamento volontario, ma sono soltanto ipotesi per il momento. Proseguono gli appelli dei famigliari della donna sui social, con la speranza che qualcuno possa fornire indicazioni utili al ritrovamento di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele.