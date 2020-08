Sdraio, ombrelloni e gazebo divelti che a malapena si reggevano in piedi: così si presentava uno stabilimento balneare della provincia di Brindisi nel pomeriggio del 5 agosto dopo che un violento temporale si era abbattuto su tutta la litoranea.

La struttura, situata verso la costa sud, a Torre San Gennaro, secondo Brindisi Report ha subito danni ingenti. I meteorologi hanno detto che la città più colpita dal maltempo in Puglia nelle scorse ore è stata proprio Brindisi, dove sono caduti quantitativi di pioggia che localmente hanno superato anche i 50mm.

A Torre San Gennaro il mare mosso ha coperto la spiaggia

Torre San Gennaro è una marina che fa parte del comune di Torchiarolo. Qui, oltre ad aver provocato danni alle strutture balneari, la pioggia ha allagato le strade. Inoltre, il mare mosso ha coperto l'arenile con onde alte che sono arrivate a infrangersi sulla strada.

A Brindisi, in via provinciale San Vito, ha ceduto una porzione di carreggiata. Sul posto sono intervenute le autorità locali per mettere in sicurezza il manto stradale e scongiurare il rischio di incidenti. La strada dei Pittachi, che collega i quartieri Minnuta e Paradiso, è rimasta completamente allagata con diversi automobilisti che sono rimasti impantanati con le loro automobili e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

L'acquazzone ha provocato danni alle linee elettriche, facendo saltare per qualche ora la corrente in alcune abitazioni del rione Casale. Allagata anche via Amerigo Vespucci a Brindisi, rimasta chiusa per diverse ore e poi riaperta al traffico alle ore 9 della sera del 5 agosto.

Allerta meteo gialla sulla Puglia per giovedì 6 agosto

La situazione meteorologica non dovrebbe migliorare nelle prossime ore. Per la giornata di giovedì 6 agosto su tutta la Puglia si prevedono ancora fenomeni a carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto forti. La protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla per avverse condizioni meteo.

Il tempo dovrebbe rimanere instabile almeno fino alla giornata di venerdì 7 agosto, quando su tutta la regione sono previsti ancora fenomeni temporaleschi.

Da sabato 8 agosto e per tutto il weekend il tempo dovrebbe migliorare e il sole tornerà a farla da padrone. Le temperature in questi giorni sono calate di qualche grado in tutto il sud Italia, portando aria fresca dopo alcune giornate di caldo intenso.