Un bambino di 20 mesi ha perso la vita dopo essere annegato in una piscina a Palagiano, in provincia di Taranto. Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e sarebbe caduto in acqua, nel pomeriggio di Ferragosto.

I fatti hanno avuto luogo a Palagiano, un comune in provincia di Taranto, nel pomeriggio di Ferragosto. Una famiglia era intenta a festeggiare la giornata estiva nella villa privata di alcuni amici in campagna, quando il bambino di 20 mesi è sfuggito al controllo dei genitori.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo Michele sarebbe salito su una scaletta alta meno di un metro e dopo aver perso l'equilibrio sarebbe caduto in acqua. Gli adulti in quel momento stavano pranzando e appena si sono accorti della tragedia si sono precipitati in acqua per tirare fuori il bambino dall'acqua e allertato i soccorsi.

I medici del 118, giunti sul posto, hanno effettuato le manovre di rianimazione e hanno tentato tutto il possibile per salvare la piccola vita, ma poco dopo hanno dovuto arrendersi alla triste realtà. Per il bambino non c'è stato più niente da fare e sul posto sono giunti anche i carabinieri di Palagiano e della vicina Massafra.

Gli inquirenti hanno effettuato tutti gli accertamenti opportuni, ascoltando tutti i presenti al momento del tragico episodio, per ricostruire la dinamica dei fatti. Il corpo del bambino è stato sottoposto all'ispezione degli esperti per accertarsi che non vi fossero segni sospetti. Non è stato ritenuto necessario l'esame autoptico da parte degli inquirenti.

Il corpo del piccolo Michele è stato restituito alla famiglia per i funerali che hanno avuto luogo nel pomeriggio del 16 agosto, presso la chiesa di San Leopoldo di Massafra, cittadina in cui il bambino viveva con la sua famiglia.

Tutta la comunità si è stretta attorno al dolore dei genitori del piccolo, molto conosciuti in città per la loro professione. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il padre della vittima, Domenico Maraglino, è un noto agronomo mentre la mamma, Anna, è una commercialista.

Incidenti domestici simili a quello verificatosi a Palagiano non sono rari. Il 10 luglio scorso, un altro bambino ha perso la vita a un anno e mezzo, cadendo nella piscina gonfiabile del suo giardino a Bra, in provincia di Cuneo.